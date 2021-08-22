Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kemal Mavi, Mehmet Şengül

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Celik Yüksel, Ozegovic, Serdar Özkan (Dk. 40 Tetteh), Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 86 Ahmethan Köse), Evren Korkmaz, Rüştü Hanlı, Uğurcan Yazğılı (Dk. 69 Bruns), Kadir Keleş (Dk. 86 Roche), Hıfsullah İsmail Erdoğan

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Arda Kızıldağ (Dk. 59 Barış Alıcı), Mert Kula, Tshibola, Kerim Avcı (Dk. 81 Serdarcan Eralp), Rahmetullah Berişbek, Metehan Mert, Grechyshkin, Kazenga, Kerem Can Akyüz, De Lima (Dk. 87 İlker Karakaş)

Sarı kartlar: Dk. 18 Donkor, Dk. 74 Evren Korkmaz (Adanaspor), Dk. 18 Kerem Can Akyüz (Gençlerbirliği)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Adanaspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.



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