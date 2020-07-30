YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Futbol: TFF 1. Lig play-off finali

Futbol: TFF 1. Lig play-off finali

ANKARA HABERLERİ  | 30.07.2020 22:14 | Son Güncelleme

Adana Demirspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic, Tarık Çamdal, Rassoul, Sinan Kurt, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Ndao, Çağrı Ortakaya, Attamah, Sabo, Darri, Sobiech

Gol: Dk. 41 Çağrı Ortakaya (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 39 Tarık Çamdal (Adana Demirspor)

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off final maçının ilk yarısını Fatih Karagümrük, Adana Demirspor karşısında 1-0 önde bitirdi.

23. dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Darri'nin pasında ceza yayı yakınından kaleyi karşıdan gören noktadan Attamah'ın sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.

29. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında altı pas yakınında sol taraftan Volkan Şen, müsait pozisyonda topu dışarı attı.

36. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek'in ceza sahası içine pasında, Sobiech'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt topu son anda kornere çeldi.

41. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alparslan Erdem'in serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Çağrı Ortakaya'nın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 0-1.

45+2. dakikada Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un sağdan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta Erkan Zengin'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

Maçın ilk yarısı 1-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle bitti.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu ve bazı milletvekilleri ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kurban Bayramı öncesi esnaf mangal satışlarında umduğunu bulamadı

Kurban Bayramı öncesi esnaf mangal satışlarında umduğunu bulamadı

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Amedspor’da kongreye doğru

Amedspor’da kongreye doğru

Delice Belediyesi çalışanlarına çifte bayram yaşattı

Delice Belediyesi çalışanlarına çifte bayram yaşattı

Ankara Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:38
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:12
Yatsı
21:47

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Beysukent Eczanesi
Cankaya
Çetin Eczanesi
Cankaya
Gökmen Eczanesi
Cankaya
Hemşin Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Park Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.