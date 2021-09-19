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Futbol: TFF 2. Lig

19.09.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 3. hafta, bugün oynanan müsabakalarla sona erdi

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 3. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligin 3. haftasında bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Beyaz Grup:

Anagold 24Erzincanspor-Isparta 32Spor: 1-3

Pazarspor-Ankara Demirspor: 3-2

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Akhisarspor: 1-2

Zonguldak Kömürspor-Uşak Spor: 0-1

Kırklarelispor-Eskişehirspor: 3-2

Amed Sportif Faaliyetler -Nazilli Belediyespor: 1-0

Şanlıurfaspor-Teco Karacabey Belediyespor: 3-2

Bucaspor 1928-Pendikspor: 0-1

- Kırmızı Grup:

Silahtaroğlu Vanspor-Diyarbekirspor: 3-1

Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-0

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor-Serik Belediyespor: 2-0

Somaspor-Afjet Afyonspor: 3-3

Bodrumspor-Ergene Velimeşespor: 3-0

İnegölspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Ankaraspor-Adıyaman 1954 Spor: 6-1

Çorum-Sakaryaspor: 0-0

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