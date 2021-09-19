Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 3. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligin 3. haftasında bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Beyaz Grup:

Anagold 24Erzincanspor-Isparta 32Spor: 1-3

Pazarspor-Ankara Demirspor: 3-2

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Akhisarspor: 1-2

Zonguldak Kömürspor-Uşak Spor: 0-1

Kırklarelispor-Eskişehirspor: 3-2

Amed Sportif Faaliyetler -Nazilli Belediyespor: 1-0

Şanlıurfaspor-Teco Karacabey Belediyespor: 3-2

Bucaspor 1928-Pendikspor: 0-1

- Kırmızı Grup:

Silahtaroğlu Vanspor-Diyarbekirspor: 3-1

Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-0

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor-Serik Belediyespor: 2-0

Somaspor-Afjet Afyonspor: 3-3

Bodrumspor-Ergene Velimeşespor: 3-0

İnegölspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Ankaraspor-Adıyaman 1954 Spor: 6-1

Çorum-Sakaryaspor: 0-0



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz