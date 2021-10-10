YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig

10.10.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 7. hafta maçları oynandı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 7. hafta maçları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup:

Anagold24 Erzincanspor-Kırşehir Belediyespor: 1-1

Pazarspor-Kırklarelispor: 1-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Zonguldak Kömürspor-Eskişehirspor: 3-1

Bucaspor 1928-Ankara Demirspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 2-2

Tarsus İdmanyurdu-Uşakspor: 1-1

Isparta 32 Spor-Pendikspor: 0-1

- Kırmızı Grup:

Adıyaman-Etimesgut Belediyespor: 3-0

Silahtaroğlu Vanspor-Serik Belediyespor: 2-0

Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor: 3-1

Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor: 0-0

Bodrumspor-Kahramanmaraşspor: 4-0

Somaspor-Turgutluspor: 1-1

Sarıyer-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 3-0

İnegölspor-Diyarbekirspor: 1-0

Ankaraspor-Sakaryaspor: 1-1

Çorum-Sivas Belediyespor: 0-2

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdüA Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazar

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
12:56
İkindi
16:05
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.