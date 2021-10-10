Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 7. hafta maçları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup:

Anagold24 Erzincanspor-Kırşehir Belediyespor: 1-1

Pazarspor-Kırklarelispor: 1-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Zonguldak Kömürspor-Eskişehirspor: 3-1

Bucaspor 1928-Ankara Demirspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 2-2

Tarsus İdmanyurdu-Uşakspor: 1-1

Isparta 32 Spor-Pendikspor: 0-1

- Kırmızı Grup:

Adıyaman-Etimesgut Belediyespor: 3-0

Silahtaroğlu Vanspor-Serik Belediyespor: 2-0

Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor: 3-1

Niğde Anadolu-Afjet Afyonspor: 0-0

Bodrumspor-Kahramanmaraşspor: 4-0

Somaspor-Turgutluspor: 1-1

Sarıyer-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 3-0

İnegölspor-Diyarbekirspor: 1-0

Ankaraspor-Sakaryaspor: 1-1

Çorum-Sivas Belediyespor: 0-2



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