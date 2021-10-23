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Futbol: TFF 2. Lig

23.10.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 9. hafta maçları sona erdi

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: 2-4

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Eskişehirspor: 4-1

Anagold 24Erzincanspor-Ankara Demirspor: 1-1

Tarsus İdman Yurdu-Nazilli Belediyespor: 1-1

Isparta 32-Kırşehir Belediyespor: 0-0

Akhisarspor-Uşakspor: 1-2

Bucaspor 1928-Teco Karacabey Belediyespor: 2-3

Amed Sportif Faaliyetler-Pazarspor: 1-0

- Kırmızı Grup

Somaspor-Kahramanmaraşspor: 2-0

Bodrumspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-2

Silahtaroğlu Vanspor-Sivas Belediyespor: 0-3

Hekimoğlu Trabzon-Turgutluspor: 2-2

İnegölspor-Sakaryaspor: 0-5

Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor: 1-2

Adıyaman-Diyarbekirspor: 1-2

Afjet Afyonspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Ankaraspor-Serik Belediyespor: 3-2

Çorum-Sarıyer: 5-0

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