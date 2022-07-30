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Futbol: Turkcell Süper Kupa

30.07.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 4 - Demir Grup Sivasspor: 0 - Bordo-mavili takım, kupanın sahibi oldu

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Hamsik (Dk. 82 Doğucan Haspolat), Abdülkadir Ömür (Dk. 82 Emrehan Gedikli), Bakasetas, Visca (Dk. 73 Kouassi), Trezeguet (Dk. 73 Siopis), Cornelius (Dk. 58 Djaniny)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 73 James), Appindangoye (Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 81 Goutas), Ulvestad, Gradel (Dk. 81 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 62 Angielski)

Goller: Dk. 37 ve 51 Cornelius, Dk. 64 Larsen, Dk. 76 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Cornelius, Dk. 90 Emrehan Gedikli (Trabzonspor), Dk. 68 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

İSTANBUL (AA) - Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, şampiyonluğa ulaştı.

51. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağdan ortasında kaleci Ali Şaşal Vural'ın elinden kaçırdığı top Cornelius'un önünde kaldı. Danimarkalı oyuncu, altıpas içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

64. dakikada bordo-mavili ekip üçüncü golü buldu. Larsen'in ceza sahası sağ çaprazda çizgi üzerinden yaptığı sert vuruşta, top ağlara gitti: 3-0.

74. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Caner Osmanpaşa ile girdiği ikili mücadelede Kouassi'nin yerde kalması üzerine hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0.

90+4. dakikada VAR incelemesinin ardından Trabzonspor penaltı kazandı. Kouassi, ceza sahasında Ziya Erdal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi. 90+5. dakikada topun başına geçen Emrehan Gedikli'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural kontrol etti.

Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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