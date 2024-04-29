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Futbol turnuvasında 3 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

İHA İHA
29.04.2024 13:57
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, köyler arası düzenlenen futbol turnuvasında çıkan taraftar kavgasında 3 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.

Futbol turnuvasında 3 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde bulunan Orhaniyespor suni çim sahada meydana geldi. Maç sırasında bir taraftar pozisyona sinirlenerek sahaya şişe attı. Bir futbolcu da sahaya atılan şişeyi seyircilere geri attı. Olay sonrası iki takım taraftarları arasında tartışma çıkarken, büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 taraftar birbirine girerken, şişeler, yumruklar havada uçuştu, 3 kişi ise bıçakla yaralandı.

Olayın başladığı an cep telefonu kamerasına yansıdı. 3 kişiyi bıçakladığı iddia edilen Tevfik Ç. (31), polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Tevfik Ç.’nin (31) kimseyi bıçakla yaralamadığını söylediği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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