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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

11.08.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor: 1 - Vaduz: 2

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Inigo Prieto, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Tunahan Çiçek, Sasere, Sutter

Goller: Dk. 18 Guilherme (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor), Dk. 27 Gasser, Dk. 31 Sutter (Vaduz)

Sarı kartlar: Dk. 39 Fosso (Vaduz), Dk. 43 Cebrail Karayel (Arabam.com Konyaspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Arabam.com Konyaspor-Vaduz maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

16. dakikada Hadziahmetovic'in ortasında topu önünde bulan Calvo'nun vuruşunda Fasso'nun çıkardığı topu önünde bulan Rahmanovic meşin yuvarlağı bekletmeden kaleye göndermek istedi. Bu oyuncunun şutunda Fasso topa elle müdahale etti. Hakem Guillermo Cuadra Fernandez penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Penaltı için topun başına geçen Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Paz'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Büchel topu güçlükle kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Gajic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Gasser, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

31. dakikada Lihtenştayn temsilcisi öne geçti. Geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor'da Calvo'nun pasında Uğurcan Yazğılı topu Sutter'e kaptırdı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan ağlara gitti: 1-2.

44. dakikada Muric'in ortasında Muhammet Demir'in volesinde kaleci Büchel gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Konyaspor Vaduz UEFA Avrupa Konferans Ligi futbol lihtenştayn

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