Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic (Hırvatistan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın (Dk. 80 Caner Osmanpaşa), Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, N'jie (Dk. 73 Ahmed Musa), Dia Saba, Gradel, James (Dk. 19 Yatabare)

Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba (Dk. 46 Tiehi), Masopust (Dk. 77 Stanislav Tecl), Sevcik, Holes, Usor (Dk. 63 Schranz), Traore (Dk. 46 Provod), Jurasek (Dk. 46 Ewerton), Olayinka

Goller: Dk. 4 Olayinka (Slavia Prag), Dk. 27 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Keita (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Jurasek, Dk. 60 Usor, Dk. 66 Masopust (Slavia Prag), Dk. 60 Gradel, Dk. 90+2 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag 1-1 berabere kaldı.

54. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ewerton'un yerden ceza sahası dışına çıkardığı topa Sevcik'in vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.

56. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına altıpasta iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, yerden sekerek yükselen topa bu kez Ulvestad kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Doudera'nın ortasına arka direkte yükselen Ewerton'un kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

65. dakikada Provod'un ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

69. dakikada Gradel'in sol çaprazdan içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, Yatabare dokunamayınca kalecide kaldı.

87. dakikada Gradel ile yaptığı verkaçla sağdan ceza sahasına giren Dia Saba'nın içeriye çevirdiği topu Slavia Prag savunması son anda araya girerek uzaklaştırdı.

89. dakikada sol çaprazda Ewerton'un arka direğe gönderdiği topa Sevcik'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+1. dakikada konuk ekipten Tiehi, Goutas ile mücadele ederken ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Provod'un kullandığı penaltı atışında kaleci Ali Şaşal Vural sağına yatarak gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.



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