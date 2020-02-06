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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

ANTALYA HABERLERİ  | 06.02.2020 22:31 | Son Güncelleme

Antalyaspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Ufuk Akyol, Ersan Adem Gülüm (Dk. 85 Bünyamin Balcı), Eren Albayrak, N'Dinga, Harun Alpsoy (Dk. 77 Chico), Hakan Özmert, Charles, Doğukan Sinik (Dk. 60 Amilton), Mukairu

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Papp, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 66 Skuletic), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Uğur Çiftçi), Yasin Öztekin (Dk. 46 Fatih Aksoy), Yatabare

Kırmızı kart: Dk. 41 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Fatih Aksoy, Dk. 86 Skuletic (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor 0-0 berabere kaldı.

49. dakikada Harun Alpsoy'un ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural yatarak topu kontrol etti.

74. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Salih Dursun'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Skuletic'in kafayla aşırtma pası sonrası ceza sahasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

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Antalya Antalyaspor çeyrek final Demir Grup Sivasspor Futbol Ziraat Türkiye Kupası

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