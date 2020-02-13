YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

ERZURUM HABERLERİ  | 13.02.2020 19:19 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Trabzonspor: 4

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Merthan Açıl, Osman Çelik, Yusuf Acer (Dk.72 Ömer Şişmanoğlu), Jasmin Scuk, Mahamadou Ba, Batuhan Artarslan (Dk. 46 Mucahit Albayrak), Rashad Muhammed (Dk. 33 Emrah Başsan), Hasan Ayaroğlu, Mickael Pote

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Da Costa, Manoel Messias, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan (Dk. 80 Taha Tunç), Guilherme (Dk. 50 Safa Kınalı), Abdulkadir Parmak (Dk. 69 Kerem Baykuş), Bilal Başacıkoğlu

Goller: Dk. 9 ve 46 Guilherme, Dk. 68 Abdülkadir Parmak, Dk. 83 Safa Kınalı (Trabzonspor), Dk. 17 Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 76 Merthan Açıl, Dk. 90 Mahamadou Ba (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta 5-0 yendiği TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Erzurumspor'u deplasmanda 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Bordo-mavili ekip, yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

46. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topla hareketlenen Abdurrahim Dursun'un sol çaprazdan açtığı ortasıyı karşılayan Guilherme, yerden vuruşunda topu filelere gönderdi: 2-1.

68. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak uzak köşeye yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

74. dakikada ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Bilal Başacıkoğlu'nun vuruşunda top auta çıktı.

79. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın vuruşunu Kamil Ahmet Çörekçi engelleyerek golü önledi.

83. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun sol kanattan uzak köşeye yaptığı ortasına hareketlenen Safa Kınalı, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:34
İkindi
15:27
Akşam
17:54
Yatsı
19:13

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.