Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yapılan 15 karşılaşmayla devam edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni uygulanan statü gereği müsabakalar tek maç eleme usulüne göre yapıldı. Maçlarını kazanan ekipler 4. tura yükseldi.
Kupada 4. tur kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Pendikspor-Düzcespor mücadelesi, Düzcespor'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle oynanamadı.
- Sonuçlar
Bodrumspor-Niğde Anadolu FK: 2-2 (7-8)
İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-2 (1-4)
Kahramanmaraşspor-Somaspor: 2-0
Sancaktepe FK-Serik Belediyespor: 4-5
Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu: 3-1
Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-3
Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Uşakspor-Şile Yıldızspor: 6-0
Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959: 2-1
Çorum FK-Eyüpspor: 3-0
GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Ankara Demirspor-Mamak FK: 2-0
Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor: 0-3
Sarıyer-Turgutluspor: 2-4
Vanspor FK-Sivas Belediyespor: 1-2