YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

26.10.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypiliç Boluspor: 1 - Çarşambaspor: 0

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Akdağ, Abdulhamit Söyler, Kurtuluş Aslan

Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Diarrassouba, Odah (Dk. 60 Diyar Kaba), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Novak (Dk. 60 Talha Erdoğan), Atamer Bilgin, Arda Köksal (Dk. 72 Bertu Alican Özyürek), Ensar Bilir, Berk Yıldız, Erkam Reşmen

Çarşambaspor: Akın Demirtaş, Mete Han Genç (Dk. 46 Enver Ayyıldız), Recep Oğuz, Ensar Uzun, Safa Yıldırım (Dk. 46 Metin Karakan), Yüksel Çal (Dk. 46 Mustafa Pınar), Hasan Küçük, Mert Tolun, Cihat Karakuş, Fırat Salur (Dk. 77 Fırat Aras), Mustafa Doğan (Dk. 81 Emre Fırtına)

Gol: Dk. 88 Diyar Kaba (Beypiliç Boluspor)

Sarı kart: Dk. 30 Recep Oğuz, Dk. 42 Ensar Uzun (Çarşambaspor), Dk. 84 Hakan Bilgiç, Dk. 89 Diyar Kaba (Beypiliç Boluspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, TFF 3. Lig'de mücadele eden Çarşambaspor'u 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
PARTNERSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isimSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isim
Abant'ın sonbahar renkleri havadan görüntülendiAbant'ın sonbahar renkleri havadan görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası

Bolu Namaz Vakitleri 26 Ekim Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:43
İkindi
15:37
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Bolu Nöbetçi Eczaneler26 Ekim Salı

Atalay Eczanesi
Merkez
Sezen Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.