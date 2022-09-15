Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu bugün oynanan 5 maçla tamamlandı.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 3-2

Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959: 3-1

Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2-0

1074 Çankırıspor-Boyabat 1868: 0-4

Çatalcaspor-Edirnespor: 4-1



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