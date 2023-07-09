Futbolcu Emre Mor burun estetiği yaptırdı! Değişimi dikkat çekti

Emre Mor daha önce sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen model Angelica Perla'ya lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. Emre Mor'un bir başka olayı ise Cansu Taşkın'laydı. Mor'un daha önce Taşkın'a mesaj attığı ortaya çıkmıştı.

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş ile genç futbolcusu Emre Mor arasındaki mesajlaşmalar da ifşa olmuştu.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen futbolcu geçen yıl saç ektirmişti. 2. Sayfa'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor, bu sene de burun estetiği yaptırdı. Yetenekli futbolcunun ameliyat sonrası çekilen fotoğrafında simasının oldukça değiştiği görüldü.

Hazırlık kampı kapsamında özel bir turnuva için Rusya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde bulunan Emre Mor, koruyucu maskeyle burada oynanacak maçlara çıkabilecek.



