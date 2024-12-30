Futbolcu Mert Müldür Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti! Pozlarına beğeni yağdı

Kerem Aktürkoğlu ile Trabzonsporlu Enis Destan'ın ardından bir futbolcu daha özel hayatıyla gündemde.

Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu ve A Milli Takım futbolcusu Mert Müldür, futbol dünyasında olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde yer almaya devam ediyor. Sevgilisiyle birlikte sık sık tatile çıkan ve mutlu anlarını paylaşan Müldür, şimdi de evlilik yolunda ilk adımını atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

25 yaşındaki futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kick boks sporcusu Koprena Andjela'ya evlenme teklif ederek büyük bir adım attı. Bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşan Mert Müldür, mutluluğunu kırmızı kalp ve yüzük emojileriyle paylaştı.

Koprena Andjela da Mert Müldür’ün teklifinin ardından sosyal medya üzerinden o anları paylaştı.



Sevgilisiyle mutlu bir ilişki sürdüren Andjela'nın paylaşımları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.