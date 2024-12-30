MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Futbolcu Mert Müldür Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti! Pozlarına beğeni yağdı

Futbolcu Mert Müldür Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti! Pozlarına beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.12.2024 10:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Süper Lig'e verilen arada sevgilisiyle vakit geçiriyor. Müldür, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti.

Futbolcu Mert Müldür Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti! Pozlarına beğeni yağdı

Kerem Aktürkoğlu ile Trabzonsporlu Enis Destan'ın ardından bir futbolcu daha özel hayatıyla gündemde.

Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu ve A Milli Takım futbolcusu Mert Müldür, futbol dünyasında olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde yer almaya devam ediyor. Sevgilisiyle birlikte sık sık tatile çıkan ve mutlu anlarını paylaşan Müldür, şimdi de evlilik yolunda ilk adımını atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

1

25 yaşındaki futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kick boks sporcusu Koprena Andjela'ya evlenme teklif ederek büyük bir adım attı. Bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşan Mert Müldür, mutluluğunu kırmızı kalp ve yüzük emojileriyle paylaştı.

Ekran görüntüsü 2024-12-30 102106

Koprena Andjela da Mert Müldür’ün teklifinin ardından sosyal medya üzerinden o anları paylaştı.

Ekran görüntüsü 2024-12-30 102146
Sevgilisiyle mutlu bir ilişki sürdüren Andjela'nın paylaşımları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Anahtar Kelimeler:
Mert Müldür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kirası yüzde 44 arttı ama yine de 1500 lirayı bulamadı! 9 emekli maaşı ve 7 asgari ücret detayı... İşte Erbaş'ın kirası

Kirası yüzde 44 arttı ama yine de 1500 lirayı bulamadı! 9 emekli maaşı ve 7 asgari ücret detayı... İşte Erbaş'ın kirası

Dünya bu görüntülerle sarsıldı, faciayı sadece onlar anlattı

Dünya bu görüntülerle sarsıldı, faciayı sadece onlar anlattı

'Kan istiyor' dediğini duyunca... Nagehan Alçı ile Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi! "Önce PKK hassasiyetini azalt"

'Kan istiyor' dediğini duyunca... Nagehan Alçı ile Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi! "Önce PKK hassasiyetini azalt"

Minik bikinisi 495 dolar! Bakan bir daha baktı

Minik bikinisi 495 dolar! Bakan bir daha baktı

'Kafama silah dayayıp bileziklerimi çaldılar' dedi! Tüm ekipler alarma geçti: Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

'Kafama silah dayayıp bileziklerimi çaldılar' dedi! Tüm ekipler alarma geçti: Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

G.Saray Adalı'yı tebrik bile etmedi! Seçim sonrası büyük tepki: Bu vatan hainliğidir!

G.Saray Adalı'yı tebrik bile etmedi! Seçim sonrası büyük tepki: Bu vatan hainliğidir!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.