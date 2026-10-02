Daha 17 19. bölüm 2. fragman izle! ''İşte böyle şeyler yazın''

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her bölümü büyük ses getiren diziye yine Teoman ve Aras sahneleri damga vuracak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan 2. fragman kısa sürede büyük ses getirdi.

**DAHA 17 19. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

YORUM YAĞDI

Daha 17'nin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'İşte böyle şeyler yazın', 'Senarist çok güzel ilerliyor', 'Her bölümü ayrı güzel' gibi yorumlar yapıldı.

DAHA 17 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Aras, ormanın karanlığında yaşam mücadelesi verirken Teoman onu hayatta tutmak için çabalar. Ölümle burun buruna gelen iki kardeş arasındaki bağ, bütün çatışmalarına rağmen kendini hissettirir. Aras’tan gelecek haberi bekleyen Leyla ve Deniz korkuyla birbirlerine tutunur. Hakan, işlerin kontrolünden çıkması endişesiyle bir hamle yapması gerektiğinin farkındadır.

Kardeşine kavuşma umudundan vazgeçmeyen Aras, hastaneden çıkar çıkmaz, Serhat’ın öldüğü geceyi aydınlatacak izlerin peşine düşer. Ancak Aras’ın kendisinden ve ailesinden sakladıklarını öğrenmeye kararlı olan Teoman, ona bir oyun hazırlar. Teoman'ın oyunu, iki kardeşi geçmişin karanlığıyla yeniden yüz yüze getirecektir.