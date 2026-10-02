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Daha 17 19. bölüm 2. fragman izle! ''İşte böyle şeyler yazın''

Kanal D'nin fenomen dizisi Daha 17 heyecan dolu sahneleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Pazar akşamlarına damga vuran dizinin 19. bölümünden bir fragman daha geldi. Daha 17'nin yeni bölümüne sosyal medyada yorum yağdı.

Daha 17 19. bölüm 2. fragman izle! ''İşte böyle şeyler yazın''
Öznur Yaslı İkier

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her bölümü büyük ses getiren diziye yine Teoman ve Aras sahneleri damga vuracak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan 2. fragman kısa sürede büyük ses getirdi.

**DAHA 17 19. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

YORUM YAĞDI
Daha 17'nin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'İşte böyle şeyler yazın', 'Senarist çok güzel ilerliyor', 'Her bölümü ayrı güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Daha 17 19. bölüm 2. fragman izle! İşte böyle şeyler yazın 1

DAHA 17 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Aras, ormanın karanlığında yaşam mücadelesi verirken Teoman onu hayatta tutmak için çabalar. Ölümle burun buruna gelen iki kardeş arasındaki bağ, bütün çatışmalarına rağmen kendini hissettirir. Aras’tan gelecek haberi bekleyen Leyla ve Deniz korkuyla birbirlerine tutunur. Hakan, işlerin kontrolünden çıkması endişesiyle bir hamle yapması gerektiğinin farkındadır.

Daha 17 19. bölüm 2. fragman izle! İşte böyle şeyler yazın 2

Kardeşine kavuşma umudundan vazgeçmeyen Aras, hastaneden çıkar çıkmaz, Serhat’ın öldüğü geceyi aydınlatacak izlerin peşine düşer. Ancak Aras’ın kendisinden ve ailesinden sakladıklarını öğrenmeye kararlı olan Teoman, ona bir oyun hazırlar. Teoman'ın oyunu, iki kardeşi geçmişin karanlığıyla yeniden yüz yüze getirecektir.

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Kanal D Daha 17 dizisi
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