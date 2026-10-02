Hakkında ev hapsi kararı verilmişti: Çağla Boz'un test sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Düzenlenen son operasyonda gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Çağla Boz'un Adli Tıp Kurumu'ndan alınan kan, saç ve idrar örneklerinin sonuçları belli oldu.

OYUNCU ÇAĞLA BOZ'UN UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Muhabir Burak Doğan'ın haberine göre, incelemede Boz'un test sonucu pozitif çıktı; Boz'un saç örneğinde kokain maddesi tespit edildi.

AYDAN OSMANLI VE YEŞİM YEŞİLÇİMEN'İN SONUÇLARI DA BELLİ OLDU

Boz'un yanı sıra Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in de uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

Aydan Osmanlı’nın uyuşturucu testi pozitif çıkarken Yeşim Yeşilçimen’in testi ise negatif çıktı.