Futbolcular bile şaştı! Galatasray'da Liverpool maçı için karar

Galatasaray yönetimi, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde elde edilen başarıyı yüksek primlerle ödüllendiriyor. Juventus, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleri için milyon euroluk primler açıklanırken, Liverpool karşısında tur atlanması halinde sarı-kırmızılı futbolculara dağıtılacak prim belli oldu. İşte detaylar...

Futbolcular bile şaştı! Galatasray'da Liverpool maçı için karar
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna güçlü şekilde devam eden Galatasaray’da yönetim, takımın ortaya koyduğu performansı ödüllendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler, kritik maçlar öncesinde açıkladıkları yüksek primlerle futbolcuların motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

JUVENTUS ZAFERİNE 2 MİLYON EURO

Futbolcular bile şaştı! Galatasray da Liverpool maçı için karar 1

Şampiyonlar Ligi’nde Juventus engelinin aşılması halinde futbolculara 2 milyon euro prim verilecek. Yönetim, Avrupa’daki başarıyı teşvik etmek adına bu karşılaşmaya özel bir ödül hazırladı.

Süper Lig’de 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisi için 1.5 milyon euro prim açıklanırken, Başakşehir karşısında elde edilen galibiyetin primi ise 1 milyon euro olarak belirlendi.

5 MİLYON EURO DAĞITILACAK

Futbolcular bile şaştı! Galatasray da Liverpool maçı için karar 2

Sarı-kırmızılı yönetim, en büyük ödülü ise Liverpool karşılaşması için hazırladı. İngiltere deplasmanından turla dönülmesi durumunda takıma tam 5 milyon euro prim dağıtılacak.

TOPLAM 9.5 MİLYON EUROLUK ÖDÜL

Futbolcular bile şaştı! Galatasray da Liverpool maçı için karar 3

Tüm bu primlerle birlikte Galatasaraylı futbolcuların kazanabileceği toplam ödül miktarı 9.5 milyon euroya ulaşıyor. Yönetimin, tarihi bir başarının gelmesi halinde bu tutarı ay sonuna kadar oyunculara ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi.

