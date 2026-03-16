Futbolcular bile şaştı! Galatasray'da Liverpool maçı için karar

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna güçlü şekilde devam eden Galatasaray’da yönetim, takımın ortaya koyduğu performansı ödüllendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler, kritik maçlar öncesinde açıkladıkları yüksek primlerle futbolcuların motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

JUVENTUS ZAFERİNE 2 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi’nde Juventus engelinin aşılması halinde futbolculara 2 milyon euro prim verilecek. Yönetim, Avrupa’daki başarıyı teşvik etmek adına bu karşılaşmaya özel bir ödül hazırladı.

Süper Lig’de 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisi için 1.5 milyon euro prim açıklanırken, Başakşehir karşısında elde edilen galibiyetin primi ise 1 milyon euro olarak belirlendi.

5 MİLYON EURO DAĞITILACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, en büyük ödülü ise Liverpool karşılaşması için hazırladı. İngiltere deplasmanından turla dönülmesi durumunda takıma tam 5 milyon euro prim dağıtılacak.

TOPLAM 9.5 MİLYON EUROLUK ÖDÜL

Tüm bu primlerle birlikte Galatasaraylı futbolcuların kazanabileceği toplam ödül miktarı 9.5 milyon euroya ulaşıyor. Yönetimin, tarihi bir başarının gelmesi halinde bu tutarı ay sonuna kadar oyunculara ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi.