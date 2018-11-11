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Böyle maç görülmedi! 9 dakikada bitti

FUTBOL HABERLERİ  | 11.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

Isparta 1'inci Amatör Futbol Ligi'nde Emrespor ile Tuğraspor karşı karşıya geldi. Kadrosundaki futbolculardan bazılarının maç saatinde vize sınavı olması nedeniyle karşılaşmaya 9 kişiyle başlayan Tuğraspor'un 3 futbolcusu da sakatlandı. Takım 6 kişi kalınca 9'uncu dakikada hakem karşılaşmayı sonlandırıldı. Maçı Emrespor hükmen 3-0 kazandı.

Böyle maç görülmedi! 9 dakikada bitti

Isparta 1'inci Amatör Futbol Ligi'nde Emrespor ile Tuğraspor Milli Egemenlik Stadı'nda karşılaştı. Saat 12.00'de başlayan karşılaşmaya Tuğraspor, kadrodaki birçok futbolcunun üniversitedeki vize sınavına katılması nedeniyle sahaya 9 kişi çıktı. Maçın hemen başında Emrespor, Onur ve Emre'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Tuğraspor'dan 3 futbolcu sakatlandı. Tuğraspor sahada 6 kişi kalınca maçın orta hakemi Umut Kılıç karşılaşmayı bitirdi.

Tuğraspor Başkanı İlhan Karakuyu, maç sonrası gazetecileri açıklamalarda bulundu. Karakuyu, "Takımda birçok futbolcumuzun vize sınavları vardı. Maça gelemediler. Geriye kalan futbolcularımızın arasında da 2 sakatımız vardı. Mecburen onları da oynatarak 9 kişi sahaya çıktık. Sakat futbolcularımız 8'inci dakikaya kadar oynadı. Maç sırasında 1 futbolcumuz daha sakatlandı. Sakat futbolcularımız daha fazla oynamayınca sayımız 6'ya düştü. Daha önceden maçın saatinin 12.00'de olmasını istemememize rağmen 1'inci Amatör'de sadece bizim maçımız 12.00'deydi. Defalarca saat 12.00'de olmamasını istedim. Hafta içinden beri belirtiyorum. Maçı tamamlayamadık. Çünkü sakatlarımız vardı" dedi.

"AMATÖR KULÜPLERE DESTEK ÇIKILMALI"

Emrespor Başkanı Ozan Gezer ise rakip takımın oyuncularının maça eksik çıktığını ve maç sırasında da 3 futbolcunun sakatlanarak oynayamadığını belirterek, hakem tarafından maçın bitirildiğini söyledi. Başkan Gezer, bu tür olayların yaşandığını ve amatör kulüplere destek çıkılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı'nın 'Hükmen yenik sayılmalar' başlıklı, "Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 kişiye inmesi durumunda müsabakaya devam edilemez" içerikli 22'nci Maddesi uyarınca Emrespor maçı 3-0 hükmen kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
emrespor Tuğraspor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Maça 9 kişi çıkmalarından ziyade üç oyuncunun da sakatlanması trajikomik olmuş. Normal maçta bile üç sakat vermek çok zor iken böyle bir maçta üç oyuncunun sakatlanması akıllara acaba daha fazla zorlamayalım hükmen mağlup olalım ne şiş yansın ne kebap mı dendi acaba sorusunu getiriyor.
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