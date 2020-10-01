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Futbolculara akademik dokunuş

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 01.10.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, özel cihazlarla dayanıklılık performansları ölçülen futbolcular için, analiz sonuçlarına göre antrenman metodu geliştiriyor.Halı sahada antrenman yapan Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü, antrenmanlarında genellikle Süper Lig takımlarının kullandığı bilimsel metotları uygulamaya başladı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, özel cihazlarla dayanıklılık performansları ölçülen futbolcular için, analiz sonuçlarına göre antrenman metodu geliştiriyor.
Halı sahada antrenman yapan Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü, antrenmanlarında genellikle Süper Lig takımlarının kullandığı bilimsel metotları uygulamaya başladı. Daha önceden Osmanlıspor’un analiz bilim sorumluluğu görevinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asım Tunçel’in de destek verdiği çalışmalarda, her futbolcunun fiziksel dayanıklılığı ayrı ayrı raporlanarak analizi çıkarılıyor.
Antrenör Seyfullah Konyalı, özel kamera sistemiyle yapılan çalışma sayesinde her bir oyuncunun antrenmandaki eksikliklerinin ve dayanıklılık performanslarının ortaya çıkarıldığını söyledi. Bilimsel çalışmalar sayesinde kişiye özel antrenman programı yapabildiklerini kaydeden Konyalı, "Oyuncularımızın dayanıklılık, tekrarlı sprint, çabukluk gibi özelliklerini çeşitli test yöntemleriyle görebiliyoruz. Futbolcularımızın ne durumda olduğunu görerek gelecek antrenmanın planlamasında kimin ne eksiği varsa o oyuncuya göre antrenman şeklini uyguluyoruz. Bu çalışmayı çocuklarımızın gelişimine faydalı olmak için uyguluyoruz. Günümüz futbolunda bilimin yerinin çok önemlidir. Burada her bir çocuk, farklı bir yetenek ve güce sahip. Biz bunların özelliklerini çeşitli testlerimizle görüyoruz. Tabi ki bu testleri yaparken alanında uzman kişilerden destek alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorgunluk indeksi çıkartılıyor
Halihazırda cihazlarla 10, 30 metre sürat testi yaptıklarını söyleyen Konyalı, testlerin sonucunda futbolcuların yorgunluk indeksinin çıkarıldığını belirtti. Konyalı, "Burada oyuncularımızın birinci sprintle yedinci sprint arasındaki mesafeyle bu iki sprint arasındaki yorgunluk indeksini buluyoruz. Oyuncumuzun ne durumda olduğunu görüyoruz. Testlerde de aradığımız özellikler var. Takım içerisinde stoper, orta saha, kanat oyuncusu ve forvetin farklı özellikleri var. Bu testlerde de oyuncuların mevkilerine göre eksikliklerini ya da artılarını bulup ona göre çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Yaptıkları testleri esas olarak profesyonel takımlarda sürekli yapıldığını hatırlatan Seyfullah Konyalı, performanslarının analizini gören oyuncuların kendilerini geliştirmek için çalışmaya teşvik olduğunu söyledi. Konyalı, "Her geçen gün antrenman planlamasında çok farklı yeni cihazlar üretiliyor. Süper Lig takımlarında GPS sisteminde bile oyuncuların bir maç içerisinde ne kadar koştuğu, mesafe kat ettiği ya da ne kadar sprint attığı kaydediliyor. Dünya futbolunda bilim çok önemli duruma geldi" diye konuştu.
Futbolculara bilimsel destek veren öğretim görevlisi Asım Tunçel de, 3 yıldır yaptıkları çalışma sayesinde futbolcuların bütün verilerinin ellerinde olduğunu söyledi. Tunçel, "Biz bu çocuklarla 3 senedir ölçüm yapıyoruz. Bunların bütün verileri elimizde var. Çocukların dönemsel ve yıl bazlı gelişimlerini değerlendirebiliyoruz. Elimizde fiziki bir data oluyor. Performans olarak bir değerlendirme yapmadığımızda sadece görsel olarak bunu yorumluyoruz. Ama bizim elimizde sayısal bir veri de oluyor. O yüzden sadece ölçüm açısından değerlendirmekten ziyade çocukların hem fiziki hem de performans gelişimini değerlendirme açısından önemli oluyor" dedi.

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