Futbolculara akademik dokunuş

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, özel cihazlarla dayanıklılık performansları ölçülen futbolcular için, analiz sonuçlarına göre antrenman metodu geliştiriyor.

Halı sahada antrenman yapan Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü, antrenmanlarında genellikle Süper Lig takımlarının kullandığı bilimsel metotları uygulamaya başladı. Daha önceden Osmanlıspor’un analiz bilim sorumluluğu görevinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Asım Tunçel’in de destek verdiği çalışmalarda, her futbolcunun fiziksel dayanıklılığı ayrı ayrı raporlanarak analizi çıkarılıyor.

Antrenör Seyfullah Konyalı, özel kamera sistemiyle yapılan çalışma sayesinde her bir oyuncunun antrenmandaki eksikliklerinin ve dayanıklılık performanslarının ortaya çıkarıldığını söyledi. Bilimsel çalışmalar sayesinde kişiye özel antrenman programı yapabildiklerini kaydeden Konyalı, "Oyuncularımızın dayanıklılık, tekrarlı sprint, çabukluk gibi özelliklerini çeşitli test yöntemleriyle görebiliyoruz. Futbolcularımızın ne durumda olduğunu görerek gelecek antrenmanın planlamasında kimin ne eksiği varsa o oyuncuya göre antrenman şeklini uyguluyoruz. Bu çalışmayı çocuklarımızın gelişimine faydalı olmak için uyguluyoruz. Günümüz futbolunda bilimin yerinin çok önemlidir. Burada her bir çocuk, farklı bir yetenek ve güce sahip. Biz bunların özelliklerini çeşitli testlerimizle görüyoruz. Tabi ki bu testleri yaparken alanında uzman kişilerden destek alıyoruz" ifadelerini kullandı.