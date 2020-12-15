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Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.12.2020 10:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan problemler bir bir ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Luiz Gustavo, Mauricio Lemos ve Caner Erkin arasında yaşananlar ve sonrasında diğer oyuncuların da dahil olduğu tartışma gündem oldu.

Futbolcularla Luiz Gustavo arasında kavga

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hezimeti sonrası sorunlar baş gösterirken, takım içinde yaşanan kavga da ayyuka çıktı.

Haber Global'de yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski takım iletişim sorumlusu Fatih Demirkol'un iddiasına göre, Luiz Gustavo ve sarı-lacivertli takımdaki diğer futbolcular arasında tartışma yaşandı.

Olayların fitili ise Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçta ateşlendi. Kadıköy'deki dev derbide Luiz Gustavo bir pozisyonda hata yaptığını düşündüğü Lemos'a bağırdı. Brezilyalı orta sahanın bu reaksiyonunun ardından Lemos ve diğer futbolcular, Gustavo'ya, "Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun" diye tepki gösterdi.

"O ZAMAN KARIŞMIYORUM!"

Sarı-lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık "Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum" dediği ortaya çıktı.

Denizlispor maçında cezalı olan Luiz Gustavo, cezasının bittiği Yeni Malatyaspor maçında ise sadece kendi görevini yaptı; takım arkadaşlarına hiç uyarıda bulunmadı.

CANER ERKİN DE SİNİRLENDİ

Sosyal medyada dolaşan bir başka görüntü ise Yeni Malatyaspor maçından. Bir pozisyonda Gustavo'nun kendisine pas vermemesine öfkelenen Caner Erkin, arkasını dönüp oyunu bırakıyor ve kulübeye doğru yöneliyor.

O 15 DAKİKADA NELER OLDU?

Son Malatyaspor maçında tünelde bulunan görevliler, futbolcuların suratlarından düşenin bin parça olduğunu, aralarında olması beklenen motivasyon konuşmaları şöyle dursun herkesin dağınık halde ayrı ayrı sahaya çıktığını ifade ederlerken, bu durum akıllara ‘İçeride neler yaşandı?’ ve ‘O 15 dakikada ne oldu?’ sorularını getirdi.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
YALAAAAAAAANNNNNN YIKAMAZSINIZ BİZİ ALAYINIZ GELSİN
milyarlık çöpler hepiniz defolun..ALİ KOÇ İSTİFA FB ŞAMPİYON..
bu caner her gittiği takımı karıştırıyor. ne ahlaksız futbolcu
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