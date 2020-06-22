Futbolda 6 saniye kuralı nedir?

Galatasaray Gazişehir FK maçının 90+12. dakikasında hakem Alper Ulusoy, sarı kırmızılıların kalecisi Okan Kocuk'un topu elinde 6 saniyeden fazla tuttuğu gerekçesiyle Gazişehir lehine endirekt serbest vuruşa hükmetti.

Endirekt serbest vuruşun ardından maçı 3-3'e getiren penaltı kararı da gelirken, Galatasaray evinde şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan bıraktı.

Fatih Terim maçın ardından Alper Ulusoy'un kararını eleştirirken, bu kuralın çok uzun süredir kullanılmadığına dikkat çekti.

6 SANİYE KURALI NEDİR?

FIFA'nın 1998 yılında uygulamaya aldığı oyun kuralına göre bir kaleci, topu elle tuttuktan 6 saniye sonra oyuna alması gerekiyor.

Bu sürenin aşılması halinde hakem karşı takım lehine endirekt serbest vuruşa hükmediyor.

2019-20 OYUN KURAL KİTABI

TFF'de yer alan 'Oyun kuralları 2019-20, Kural 12, Faul ve Fena Hareketler' bölümüne göre;

Kaleci kendi ceza sahası içerisindeyken aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa bir endirekt serbest vuruş kararı veriliyor:

• Topu oyuna bırakmadan eli/kolu ile altı saniyeden daha uzun süre

kontrol ederse