Futbolda 6 saniye kuralı nedir?

Galatasaray Gazişehir FK maçının 90+12. dakikasında hakem Alper Ulusoy, sarı kırmızılıların kalecisi Okan Kocuk'un topu elinde 6 saniyeden fazla tuttuğu gerekçesiyle Gazişehir lehine endirekt serbest vuruşa hükmetti.
Endirekt serbest vuruşun ardından maçı 3-3'e getiren penaltı kararı da gelirken, Galatasaray evinde şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan bıraktı.
Fatih Terim maçın ardından Alper Ulusoy'un kararını eleştirirken, bu kuralın çok uzun süredir kullanılmadığına dikkat çekti.
FIFA'nın 1998 yılında uygulamaya aldığı oyun kuralına göre bir kaleci, topu elle tuttuktan 6 saniye sonra oyuna alması gerekiyor.
Bu sürenin aşılması halinde hakem karşı takım lehine endirekt serbest vuruşa hükmediyor.
TFF'de yer alan 'Oyun kuralları 2019-20, Kural 12, Faul ve Fena Hareketler' bölümüne göre;
Kaleci kendi ceza sahası içerisindeyken aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa bir endirekt serbest vuruş kararı veriliyor:
• Topu oyuna bırakmadan eli/kolu ile altı saniyeden daha uzun süre
kontrol ederse
Topu oyuna bıraktıktan sonra top başka bir oyuncuya temas etmeden
önce eli/kolu ile topa tekrar dokunursa
Kalecinin topu oyuna sokmak için topa açıkça vurduğu veya vurmaya çalıştığı durumlar hariç, aşağıdaki durumlarda topa eli/kolu ile temas ederse:
-Takım arkadaşı topu ayakla bilerek kalecisine gönderirse
-Takım arkadaşının taç atışından top doğrudan kendisine geldiğinde
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