Futbolda Avrupa'da Türk haftası

Dünyanın en büyük kulüplerinden Manchester United, İstanbul takımlarıyla yaptığı son üç deplasman maçından da puansız ayrıldı.

Demba Ba ve Edin Visca'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, Manchester United'ın 10 maçlık deplasman galibiyeti serisine son verdi. Ocak ayında Liverpool'a 2-0 yenilen İngiliz ekibi, 19 maç sonra ikinci deplasman mağlubiyetini İstanbul'da aldı.

Tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşayan İstanbul ekibi, gruptaki Leipzig ve Paris Saint-Germain maçlarında ortaya koyduğu iyi mücadeleye karşın sahadan puansız ayrılırken, turnuvadaki ilk galibiyetini İngiliz ekibi Manchester United'a karşı alarak dikkatleri üzerine çekti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, üçüncü hafta maçlarında hem gol hem galibiyetle tanıştı.

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor , UEFA'nın iki büyük organizasyonunda haftayı galibiyetle kapatırken, Avrupa kulüplerinde forma giyen milli futbolcular takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Galatasaray, 2012 yılında "Devler Ligi"nde ağırladığı İngiliz temsilcisini Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerken, 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olan Manchester United, Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

SİVASSPOR DA HAFTAYI KAYIPSIZ GEÇTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor, sahasında Azerbaycan'ın Karabağ ekibini 2-0 yendi.

Büyük çekişmeye sahne olan ve iki kez beraberliği yakaladığı Villarreal deplasmanında 5-3 kaybeden, öne geçtiği Maccabi Tel Aviv karşısında 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, Avrupa kulvarında 11 yıl aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

YUSUF YAZICI AVRUPA LİGİ'NDE KRALLAR GİBİ

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Avrupa kulvarında ortaya koyduğu performansla gündeme oturdu.

Avrupa Ligi'nde takımının Çek temsilcisi Sparta Prag'ı deplasmanda 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan 23 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi Milan'ı deplasmanda 3-0 yendikleri mücadelede üç golü de atan isim oldu.