Futbolda devrim gibi karar! FIFA, ofsayt kuralını değiştirdi...

Dünya futbolunda yenilikler sık sık gündeme geliyor. Takımlar transfer takviyelerini sürdürürken, FIFA da oyun içi kurallarında değişimlerine devam ediyor. Bugüne kadar birçok kural getiren FIFA, bu kez de ofsayt için kolları sıvadı. FIFA santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için yeni bir formül geliştirdi.

İŞTE YENİ OFSAYT KURALI

Yeni ofsayt kuralına göre futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.

ÖNCEKİ KURAL İSE...

Önceki kuralda ise vücudun el ve kol haricinde gol atabilecek herhangi bir uzvunun önde olması halinde ofsayt bayrağı kaldırılıyordu.

FIFA'nın yeni kuralının ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacağı açıklandı. Uygulamadan istenilen sonuçların alınması halinde yeni kuralın tüm dünyada geçerli olacağı kaydedildi.



