SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Futbolda devrim gibi karar! FIFA, ofsayt kuralını değiştirdi...

Futbolda devrim gibi karar! FIFA, ofsayt kuralını değiştirdi...

01.07.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolunda hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Getirdiği kurallarla futbolda sık sık değişime giden FIFA, şimdi de ofsayt kuralına el attı. Santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek isteyen FIFA'dan yeni bir kural geldi. İşte detaylar...

Dünya futbolunda yenilikler sık sık gündeme geliyor. Takımlar transfer takviyelerini sürdürürken, FIFA da oyun içi kurallarında değişimlerine devam ediyor. Bugüne kadar birçok kural getiren FIFA, bu kez de ofsayt için kolları sıvadı. FIFA santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için yeni bir formül geliştirdi.

İŞTE YENİ OFSAYT KURALI

r1030842_2_1296x729_16-9

Yeni ofsayt kuralına göre futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.

ÖNCEKİ KURAL İSE...

maxresdefault

Önceki kuralda ise vücudun el ve kol haricinde gol atabilecek herhangi bir uzvunun önde olması halinde ofsayt bayrağı kaldırılıyordu.

FIFA'nın yeni kuralının ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacağı açıklandı. Uygulamadan istenilen sonuçların alınması halinde yeni kuralın tüm dünyada geçerli olacağı kaydedildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atletico Madrid logosunu değiştiriyor! Atletico Madrid logosunu değiştiriyor!
[RMV-10]
''Bana onu getirin''''Bana onu getirin''
Anahtar Kelimeler:
FIFA Ofsayt 10

En Çok Okunan Haberler

'Al satçılar piyasadan çekilecek...'

'Al satçılar piyasadan çekilecek...'

Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'

Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'

Anlaşma 4 yıllık! Galatasaray'a evet dedi...

Anlaşma 4 yıllık! Galatasaray'a evet dedi...

Mbappe, öfkeli Fransız halkına seslendi!

Mbappe, öfkeli Fransız halkına seslendi!

Adana Demirspor bombayı patlatıyor!

Adana Demirspor bombayı patlatıyor!

Ve yeni adresi resmen açıklandı! Sürpriz...

Ve yeni adresi resmen açıklandı! Sürpriz...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.