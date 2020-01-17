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  4. Futbolda Ege Kupası'na 4 müsabakayla devam edildi

Futbolda Ege Kupası'na 4 müsabakayla devam edildi

İZMİR HABERLERİ  | 17.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Futbolda Ege Kupası'na 4 müsabakayla devam edildi

İZMİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 21. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası grup maçlarına 4 karşılaşmayla devam edildi.

A Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra İrlanda, Kosova ve Tanzanya, B Grubu'nda ise Ukrayna, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Güney Kore'nin mücadele ettiği organizasyonda ikinci müsabakalar Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynandı.

Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda İrlanda ile karşılaşan Türkiye, rakibini 18. dakikada Melih Bostan'ın attığı golle 1-0 yendi.

Grubun diğer maçında Tanzanya, Kosova'yı 4-2 yenerken, B Grubu'nda Güney Kore, Kuzey Makedonya'yı 3-1, Arnavutluk ise Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.

Yoluna namağlup devam eden Türkiye, gruptaki son maçını 19 Ocak Pazar günü Tanzanya ile oynayacak.

Gruplarını lider tamamlayacak ekipler finalde karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Kupası Futbol Türkiye

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