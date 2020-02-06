'Futbolda Şike' davasında karar çıktı

Davayı şike ve çete olarak iki ayrı suçtan inceleyen mahkeme, çete suçundan sanıkları suçsuz bulduğu kararına vardı.
"Çete kurmak" suçlaması sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşti ve bu bakımdan Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıklar beraat etmiş oldu. Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu için ise "şike"den beraat kararları çıktı.
Aziz Yıldırım'ın "şike" davasının ise bir kez daha Yargıtay'a taşınması kararı alındığı kaydedildi.
Öte yandan yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplantığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliği taşımadığı tartışması da sonlanmış oldu.
Trabzonspor o formayı emekli etti!
Beşiktaş'ın eski golcüsü futbolu bıraktı
''35 yaşımda balıkçı olacağımı düşünüyordum''
Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası hedefini açıkladı
''Teklif geldikten sonra çok düşünmedi''
Galatasaray'dan Nihat Özdemir'e çağrı
Fenerbahçe'den transfer kararı
Galatasaray'dan Falcao açıklaması
Hüseyin Çimşir yüzleri güldürüyor
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi
Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"
Merih Demiral'dan Ronaldo'ya mesaj
''Futbol konuşmak istemiyorum''
Ronaldo ve Messi'ye fark attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum