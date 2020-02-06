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'Futbolda Şike' davasında karar çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 06.02.2020 20:08 | Son Güncelleme

13. Ağır Ceza Mahkemesi, "usul eksikliği" nedeniyle bozulan "futbolda şike" davasını inceledi.

'Futbolda Şike' davasında karar çıktı
  1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Futbolda şike" davasında Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "usul eksikliği" nedeniyle bozduğu beraat kararını inceledi ve bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından beraat kararları kesinleşti.

Davayı şike ve çete olarak iki ayrı suçtan inceleyen mahkeme, çete suçundan sanıkları suçsuz bulduğu kararına vardı.

"Çete kurmak" suçlaması sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşti ve bu bakımdan Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıklar beraat etmiş oldu. Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu için ise "şike"den beraat kararları çıktı.

Aziz Yıldırım'ın "şike" davasının ise bir kez daha Yargıtay'a taşınması kararı alındığı kaydedildi.

Öte yandan yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplantığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliği taşımadığı tartışması da sonlanmış oldu.

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