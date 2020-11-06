"Futbolda Sözde Şike" davasında 19 sanık beraat etti

Futbolda Sözde Şike" davası Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye devam ediyor. Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no'lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti. 31 sanık hakkındaki dava saat 10.00'da başlamıştı. Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin yer aldığı diğer dava ise 11.00'de başladı.
Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı.
"Futbolda Sözde Şike" davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanığa beraat; Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme"den 6 bin TL adli para cezası verildi.
Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun beraat kararının ardından paylaşım yaptı. Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
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