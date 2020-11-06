SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. "Futbolda Sözde Şike" davasında 19 sanık beraat etti

"Futbolda Sözde Şike" davasında 19 sanık beraat etti

FUTBOL HABERLERİ  | 06.11.2020 11:58 | Son Güncelleme

"Futbolda Sözde Şike" davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanığa beraat; Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme"den 6 bin TL adli para cezası verildi.

"Futbolda Sözde Şike" davasında 19 sanık beraat etti

Futbolda Sözde Şike" davası Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye devam ediyor. Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no'lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti. 31 sanık hakkındaki dava saat 10.00'da başlamıştı. Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin yer aldığı diğer dava ise 11.00'de başladı.

Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı.

ÜMİT KARAN VE ŞEKİP MOSTUROĞLU İÇİN BERAAT İSTEDİ

"Futbolda Sözde Şike" davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanığa beraat; Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme"den 6 bin TL adli para cezası verildi.

Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun beraat kararının ardından paylaşım yaptı. Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Abdulkadir Bitigen’e kritik görevAbdulkadir Bitigen’e kritik görev
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Sivasspor ilk 3 puanını aldı!
Sivasspor ilk 3 puanını aldı!
PFDK açıkladı! Sinan Gümüş'ün cezası belli oldu
PFDK açıkladı! Sinan Gümüş'ün cezası belli oldu
Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!
Beşiktaş'ta flaş ayrılık açıklandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
Yıldız futbolcunun eşi büyülüyor
Yıldız futbolcunun eşi büyülüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boluspor'da koronavirüs şoku
Boluspor'da koronavirüs şoku
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Gaziantep FK-Beşiktaş muhtemel 11’ler
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
"Futbolda Sözde Şike" davasında 19 sanık beraat etti
Şike davasında beraat kararları
Yılmaz Vural: Sportif düşünen başkana denk gelmedim
'Sportif düşünen başkana denk gelmedim'
Abdulkadir Bitigen’e kritik görev
Abdulkadir Bitigen’e kritik görev
Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüse yakalandı
Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.