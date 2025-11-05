Futbolda uzatma nedir, hangi durumlarda uygulanır?

Futbol küresel etkiye sahiptir. Bu etki, yerel, bölgesel ve kıta turnuvaları gibi birçok organizasyona yayılmaktadır. Uluslararası turnuvalar kıta federasyonlarına bağlıdır. Kıta federasyonları da küresel olarak FIFA çatısı altında toplanmıştır. Futbolun hiyerarşisi futbol turnuvalarının biçimlerini de etkilemektedir. Yerelden uluslararasına tüm futbol organizasyonlarında temelde 2 format mevcuttur. Lig formatında takımlar belirli sayıda rakiple bir futbol takvimi süresince mücadele ederek en fazla puanı elde etmeye çalışmaktadır.

Kupa veya eleminasyon formatında ise takımlar bir piramit şeklinde birbirleriyle mücadele ederek final aşamasına dek eleme aşamalarından geçer. Lig formatıyla eleminasyon formatı arasında 2 büyük fark mevcuttur. Bunlardan ilki lig formatında takımların sezon boyunca mücadele etmesidir. Eleminasyonda ise final aşamasına dek elenme işlemi sürdürülür. İkinci fark ise maçların normal süre ve uzatma süreleriyle sonuçlandırılmasıdır.

Futbolda uzatma nedir?

Futbol uzatma süresi 90 dakikalık maç süresinin 15 dakikalık 2 uzatma ile 30 dakika boyunca oynatılmaya devam edilmesidir. Uzatma bölümü ise 45 dakikalık devrelere eklenen ve topun oyunda olmadığı süreleri içeren ek sürelerdir. Uzatma devreleri mücadelenin normal süresinde eşitliğin bozulmadığı takdirde geçerli olur. Maç uzatma kuralları tek veya çift ayaklı mücadelelerde ayrı değerlendirilir. Tek maç usulünde 90 dakikanın eşitlikle sonlandığı durumlarda geçerli olur.

Çift ayaklı mücadelelerde ise iki maçın toplam skorundaki eşitlik önemlidir. Uzatma devrelerinde kurallar sabit kalır ve kayıp kabul edilen uzatma dakikaları uzatma devresi sonuna eklenebilir. Uzatma devrelerinde eşitliğin bozulmadığı durumlarda seri penaltı atışlarına geçilir. Uzatma devrelerinde kaydedilen tüm istatistikler mücadelenin raporuna işlenir. Futbolcuların gördüğü kartlar veya atılan goller normal süredeki geçerliliğiyle kaydedilir.

Futbolda uzatma hangi durumlarda uygulanır?

Futbolda uzatma genellikle kupa ve eleminasyon formatlı turnuvalarda uygulanmaktadır. Bir turnuvanın başlangıç aşaması lig puanlaması iken ilerleyen aşamaları eleminasyon formatında devam edebilir. Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonlar Ligi başlangıç buna örnektir. Turnuvanın eleminasyon aşaması başlangıçta bellidir ve lig aşamasında mücadeleler ve puanlar eşit olsa dahi uzatma devresi oynanmaz. Lig aşamasında eşitlik olan hibrit turnuvalarda bir üst tura geçilmesinde averaj ve gol sayısı gibi değerlere bakılmaktadır.

Uzatma devrelerinde çift ayaklı maçlarda deplasman golü kuralı UEFA tarafından kaldırılmıştır. Böylelikle takımların iki maçta attığı toplam gol ile uzatmalara gidilmektedir. Uzatma devrelerinde kullanımdan kalkan diğer kural ise "altın gol" kuralıdır. Uzatma dakikalarında ilk golün maçı sonlandırdığı altın gol kuralı FIFA tarafından 1 Temmuz 2004 tarihinde kaldırılmıştır.

Uzatma devrelerinin istisnai uygulandığı durumlar da mevcuttur. Bazı liglerde lig aşaması sonucunda eşit puanlarda yer alan takımların tek maç usulünde karşılaşması sezon şampiyonunu belirler. Şampiyonluk maçı olarak adlandırılan mücadelelerde uzatma devreleri mevcuttur. Bu sebeple istisnai durumlarda lig şampiyonları uzatma devrelerinde belirlenebilir.