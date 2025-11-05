SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Futbolda uzatma nedir, hangi durumlarda uygulanır?

Futbol maçlarının süresi genellikle 90 dakikadır. Normal süre içerisinde birbirlerine üstünlük sağlayamayan takımlar uzatma devreleri oynamaktadır. Peki, futbolda uzatma nedir, hangi durumlarda uygulanır?

Futbolda uzatma nedir, hangi durumlarda uygulanır?
Doğukan Bayrak

Futbol küresel etkiye sahiptir. Bu etki, yerel, bölgesel ve kıta turnuvaları gibi birçok organizasyona yayılmaktadır. Uluslararası turnuvalar kıta federasyonlarına bağlıdır. Kıta federasyonları da küresel olarak FIFA çatısı altında toplanmıştır. Futbolun hiyerarşisi futbol turnuvalarının biçimlerini de etkilemektedir. Yerelden uluslararasına tüm futbol organizasyonlarında temelde 2 format mevcuttur. Lig formatında takımlar belirli sayıda rakiple bir futbol takvimi süresince mücadele ederek en fazla puanı elde etmeye çalışmaktadır.

Kupa veya eleminasyon formatında ise takımlar bir piramit şeklinde birbirleriyle mücadele ederek final aşamasına dek eleme aşamalarından geçer. Lig formatıyla eleminasyon formatı arasında 2 büyük fark mevcuttur. Bunlardan ilki lig formatında takımların sezon boyunca mücadele etmesidir. Eleminasyonda ise final aşamasına dek elenme işlemi sürdürülür. İkinci fark ise maçların normal süre ve uzatma süreleriyle sonuçlandırılmasıdır.

Futbolda uzatma nedir?

Futbol uzatma süresi 90 dakikalık maç süresinin 15 dakikalık 2 uzatma ile 30 dakika boyunca oynatılmaya devam edilmesidir. Uzatma bölümü ise 45 dakikalık devrelere eklenen ve topun oyunda olmadığı süreleri içeren ek sürelerdir. Uzatma devreleri mücadelenin normal süresinde eşitliğin bozulmadığı takdirde geçerli olur. Maç uzatma kuralları tek veya çift ayaklı mücadelelerde ayrı değerlendirilir. Tek maç usulünde 90 dakikanın eşitlikle sonlandığı durumlarda geçerli olur.

Çift ayaklı mücadelelerde ise iki maçın toplam skorundaki eşitlik önemlidir. Uzatma devrelerinde kurallar sabit kalır ve kayıp kabul edilen uzatma dakikaları uzatma devresi sonuna eklenebilir. Uzatma devrelerinde eşitliğin bozulmadığı durumlarda seri penaltı atışlarına geçilir. Uzatma devrelerinde kaydedilen tüm istatistikler mücadelenin raporuna işlenir. Futbolcuların gördüğü kartlar veya atılan goller normal süredeki geçerliliğiyle kaydedilir.

Futbolda uzatma hangi durumlarda uygulanır?

Futbolda uzatma genellikle kupa ve eleminasyon formatlı turnuvalarda uygulanmaktadır. Bir turnuvanın başlangıç aşaması lig puanlaması iken ilerleyen aşamaları eleminasyon formatında devam edebilir. Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonlar Ligi başlangıç buna örnektir. Turnuvanın eleminasyon aşaması başlangıçta bellidir ve lig aşamasında mücadeleler ve puanlar eşit olsa dahi uzatma devresi oynanmaz. Lig aşamasında eşitlik olan hibrit turnuvalarda bir üst tura geçilmesinde averaj ve gol sayısı gibi değerlere bakılmaktadır.

Uzatma devrelerinde çift ayaklı maçlarda deplasman golü kuralı UEFA tarafından kaldırılmıştır. Böylelikle takımların iki maçta attığı toplam gol ile uzatmalara gidilmektedir. Uzatma devrelerinde kullanımdan kalkan diğer kural ise "altın gol" kuralıdır. Uzatma dakikalarında ilk golün maçı sonlandırdığı altın gol kuralı FIFA tarafından 1 Temmuz 2004 tarihinde kaldırılmıştır.

Uzatma devrelerinin istisnai uygulandığı durumlar da mevcuttur. Bazı liglerde lig aşaması sonucunda eşit puanlarda yer alan takımların tek maç usulünde karşılaşması sezon şampiyonunu belirler. Şampiyonluk maçı olarak adlandırılan mücadelelerde uzatma devreleri mevcuttur. Bu sebeple istisnai durumlarda lig şampiyonları uzatma devrelerinde belirlenebilir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif ortaya çıktı! Galatasaray'a 40 milyon Euro teklif gelmemiş...Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif ortaya çıktı! Galatasaray'a 40 milyon Euro teklif gelmemiş...
Ahmet Çakar'dan Ajax - Galatasaray maçı için sürpriz tahmin! Skoru paylaştı ve ekledi: "Ben böyle biteceğini düşünüyorum"Ahmet Çakar'dan Ajax - Galatasaray maçı için sürpriz tahmin! Skoru paylaştı ve ekledi: "Ben böyle biteceğini düşünüyorum"
Anahtar Kelimeler:
futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.