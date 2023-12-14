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  4. Futboldan milyonlar kazanan Thomas Müller’in telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Futboldan milyonlar kazanan Thomas Müller’in telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

14.12.2023 12:49 | Son Güncelleme:
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Bayern Münih'in yıldız ismi Thomas Müller'in sosyal medyada paylaşılan bir videoda görülen telefonu gündem olurken, tecrübeli oyuncunun kendisine "Hala çalışıyor mu?" diye soran takım arkadaşı Goretzka'ya "Yenisi lazım. Bazen bataryası çok ısınıyor” dediği görülüyor. İşte detaylar...

Thomas Müller

Thomas Müller

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın simge isimlerinden Thomas Müller bu kez saha içi performansından bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

34 yaşındaki Alman futbolcunun sosyal medyaya düşen bir videoda yemek yediği görülürken, masanın üzerine duran telefonu dikkat çekti.

"YENİSİ LAZIM"

SCSX

Masanın üzerinde duran parçalanmış halde olan telefon için “Hala çalışıyor mu?” diye soran Goretzka'nın “Yenisi lazım. Bazen bataryası çok ısınıyor” yanıtı aldığı görülüyor.

Bu anlar sosyal medyada da oldukça ilgi çekerken, yüzlerce yorum yapıldı.

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