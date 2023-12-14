Futboldan milyonlar kazanan Thomas Müller’in telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın simge isimlerinden Thomas Müller bu kez saha içi performansından bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

34 yaşındaki Alman futbolcunun sosyal medyaya düşen bir videoda yemek yediği görülürken, masanın üzerine duran telefonu dikkat çekti.

"YENİSİ LAZIM"

Masanın üzerinde duran parçalanmış halde olan telefon için “Hala çalışıyor mu?” diye soran Goretzka'nın “Yenisi lazım. Bazen bataryası çok ısınıyor” yanıtı aldığı görülüyor.

Bu anlar sosyal medyada da oldukça ilgi çekerken, yüzlerce yorum yapıldı.





