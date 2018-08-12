Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri
Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri
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ROMAN PAVLYUCHENKO - POLİTİKA (Milletvekili)
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FRANK LEBOUEF - AKTÖR | Chelsea ve Marsilya'da oynayan Frank Lebouef, futbolu bıraktıktan sonra film sektörüne girdi.
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CESAR PRATES - PAPAZ | Cesar Prates, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da futbol kariyerini sürdürdükten sonra ülkesine dönen yıldız, futbol kariyerinin ardından bir katolik kilisesinde papaz olarak görev yapıyor.
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DAVIDE IOVINELLA - PORNO AKTÖRÜ | Serie D'de Calcio Pomigliano forması giyen genç oyuncu, bu sektörün ünlü ismi Rocco Siffredi'nin akademisine giren 3 bin kişiden biri oldu.
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DANI OSVALDO - MÜZİSYEN | Dani Osvaldo, futbolu erken bırakıp müzik sektörüne atıldı. Juventus ve Inter gibi takımlarda forma giyen Osvaldo, soyunma odasında sigara içtiği için Boca Juniors'tan kovulmuştu.
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GAIZKA MENDIETA - DJ | Barcelona'da forma giyerek kariyerinin zirvesini yaşayan Gaizka Mendieta DJ'lik yapıyor.
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CARLOS ROA - KİLİSE GÖREVLİSİ | Arjantin Milli Takımı'nın iz bırakan kalecilerinden Carlos Roa, futbolu bıraktıktan sonra kendini dine adadı. Mallorca'Ya geri dönen Roa, kutsal günleri cumartesi oynanan maçlarda forma giymeyi reddetti.
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BIXENTE LIZARAZU - JIU JITSU USTASI | Dünya Kupası sahibi Bixente Lizarazu, futboldaki atletizmini saha dışına taşıdı. Fransız eski futbolcu Brezilya menşeili Jiu Jitsu dövüş sporunun ustası oldu.
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FABIEN BARTHEZ - MOTOR SPORLARI | Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarına gönül verdi. 2009'da gösterdiği performansla Fransa'nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası'na adını yazdırdı.
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GAVIN PEACOCK - PAPAZ | Newcastle, Chelsea ve QPR gibi köklü kulüplerde forma giyen Gavin Peacock, Kanada'da papazlık yapıyor.
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KLAS INGESSON - ODUNCU | Sheffield Wednesday'in eski orta saha oyuncusu futbolu bıraktıktan sonra hayalini kurduğu odunculuk mesleğine adım atmıştı.
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KEN MONKOU - PANKEK USTASI | Chelsea ve Southamton takımlarında forma giyen Ken Monkou, kız kardeşi ile birlikte Rotterdam'da pankek dükkanı işletiyor.
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GEORGE WEAH - POLİTİKA (Cumhurbaşkanı) | Eski Ballon D'or (Avrupa'da Yılın Futbolcusu) ödülünün sahibi George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Cumhurbaşkanı seçildi.
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SAFFET SANCAKLI - POLİTİKA | Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyen eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, futbolu bıraktıktan sonra menajerlik işleri yaptı. Siyasete atılan Sancaklı MHP'den milletvekili.
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THOMAS GRAVESEN - POKER OYUNCUSU | Real Madrid, Everton ve Celtic gibi takımlarda forma giyen Thomas Gravesen, 32 yaşında futbolu bıraktı ve poker oyuncusu oldu. Las Vegas'a taşınan Gravesen şu anda profesyonel bir poker oyuncusu.
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BARRY HORNE - ÖĞRETMEN | Liverpool Üniversitesi kimya mezunu olan eski Gallerli milli futbolcu Barry Horne, futbol yaşamını noktalamasının ardından Chester'da kimya öğretmeni oldu.
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ARJAN DE ZEEUW - DEDEKTİF
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TARIK HODZIC - KÖFTECİ
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