Futbolu bırakması 1 gün sürdü! Emre Çolak'tan flaş karar...

Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, Türkiye'de son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de top koşturmuştu. 31 yaşındaki futbolcu, sarı - kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra ocak ayında sürpriz bir şekilde İspanya 3. Lig takımı Intercıty'e transfer olmuştu.

FUTBOLU BIRAKTIĞINI DUYURMUŞTU

Çolak, takımının Athletic Bilbao II ile oynadığı maçın 61. dakikasında oyuna dahil olmuş ve müsabakanın ardından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurmuştu.

"ÖLÜM VAR' DİYEREK BIRAKTI, 1 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ"

Emre Çolak, "Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." sözleriyle veda ettiği futbola 1 gün sonra geri döndü.

"BAĞLILIĞIM DEVAM EDİYOR"

Tecrübeli oyuncu, "Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity’ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım." ifadelerini kullanarak futbola geri döndüğünü açıkladı.

