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Futbolu bırakması 1 gün sürdü! Emre Çolak'tan flaş karar...

14.02.2023 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray altyapısında futbola başlayan ve forma giydiği birçok kulübün ardından son olarak İspanya 3. Lig ekibi Intercıty'de top koşturan Emre Çolak, futbol hayatını sonlandırdığını açıklamıştı. Paylaşımını silen Çolak'tan flaş bir karar geldi ve 31 yaşındaki oyuncu futbola geri döndüğünü duyurdu. Emre Çolak'ın futbolu bırakması ise 1 gün sürdü.

Futbolu bırakması 1 gün sürdü! Emre Çolak'tan flaş karar...

Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, Türkiye'de son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de top koşturmuştu. 31 yaşındaki futbolcu, sarı - kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra ocak ayında sürpriz bir şekilde İspanya 3. Lig takımı Intercıty'e transfer olmuştu.

FUTBOLU BIRAKTIĞINI DUYURMUŞTU

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Çolak, takımının Athletic Bilbao II ile oynadığı maçın 61. dakikasında oyuna dahil olmuş ve müsabakanın ardından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurmuştu.

"ÖLÜM VAR' DİYEREK BIRAKTI, 1 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ"

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Emre Çolak, "Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." sözleriyle veda ettiği futbola 1 gün sonra geri döndü.

"BAĞLILIĞIM DEVAM EDİYOR"

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Tecrübeli oyuncu, "Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity’ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım." ifadelerini kullanarak futbola geri döndüğünü açıkladı.

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