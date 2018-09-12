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Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.09.2018 23:08 | Son Güncelleme

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun süperlerinin belirlendiği "Futbolun Süperleri" ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ödül törenine Galatasaraylı oyuncular ve Fatih Terim, aldıkları ödüllerle damga vurdular.

Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu!

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Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN Sports'un birlikte düzenlediği Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN Sports'un birlikte düzenlediği Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu.
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Galatasaraylı oyuncular, aldıkları ödüllerle törene damga vurmayı başardılar.

Galatasaraylı oyuncular, aldıkları ödüllerle törene damga vurmayı başardılar.
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Ayrıca törende, yılın en iyi 11'i de açıklandı.

Ayrıca törende, yılın en iyi 11'i de açıklandı.
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İşte ödül alan isimler ve yılın 11'i

İşte ödül alan isimler ve yılın 11'i
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Yılın Süper Kalecisi: Fernando Muslera (GALATASARAY)

Yılın Süper Kalecisi: Fernando Muslera (GALATASARAY)
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Yılın Süper Savunma Oyuncusu: Pepe (BEŞİKTAŞ)

Yılın Süper Savunma Oyuncusu: Pepe (BEŞİKTAŞ)
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Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu: Emre Belözoğlu (MEDİPOL BAŞAKŞEHİR)

Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu: Emre Belözoğlu (MEDİPOL BAŞAKŞEHİR)
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Yılın Süper Forveti: Bafetimbi Gomis (GALATASARAY)

Yılın Süper Forveti: Bafetimbi Gomis (GALATASARAY)
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Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder (ROMA)

Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder (ROMA)
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Yılın Süper Fair-Play Ödülü: Muhammet Demir (DEMİR GRUP SİVASSPOR)

Yılın Süper Fair-Play Ödülü: Muhammet Demir (DEMİR GRUP SİVASSPOR)
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Yılın Süper Futbolcusu: Bafetimbi Gomis (GALATASARAY)

Yılın Süper Futbolcusu: Bafetimbi Gomis (GALATASARAY)
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Yılın Süper Teknik Direktörü: Fatih Terim (GALATASARAY)

Yılın Süper Teknik Direktörü: Fatih Terim (GALATASARAY)
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Yılın Süper Golü: Ricardo Quaresma (BEŞİKTAŞ) - (Fenerbahçe maçında attığı gol)

Yılın Süper Golü: Ricardo Quaresma (BEŞİKTAŞ) - (Fenerbahçe maçında attığı gol)
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Yılın 11'i: Muslera, Adriano, Skrtel, Pepe, Mariano, Garry Rodrigues, Talisca, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Burak Yılmaz, Bafetimbi Gomis

Yılın 11'i: Muslera, Adriano, Skrtel, Pepe, Mariano, Garry Rodrigues, Talisca, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Burak Yılmaz, Bafetimbi Gomis
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Futbolun Süperleri fatih terim Spor Toto Süper Lig pepe

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