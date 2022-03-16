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Futsal: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

16.03.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, ilk maçında İtalya'ya 5-3 yenildi

Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup müsabakaları Adana'da başlarken, Türkiye ilk müsabakasında İtalya'ya 5-3 kaybetti.

Türkiye, İtalya, Karadağ ve Hollanda'nın yer aldığı 1. Grup'un ilk maçları Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda oynandı.

Grubun ilk maçlarında İtalya, Türkiye'yi 5-3, Karadağ da Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

İlk maçların ardından grupta Karadağ averajla birinci, İtalya ikinci, Türkiye üçüncü ve Hollanda dördüncü sırada yer aldı.

Yarın oynanacak ikici gün maçlarında, Türkiye ile Karadağ, Hollanda ile de İtalya karşı karşıya gelecek.

Grubu lider olarak tamamlayan takım, 3-10 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Jaen kentinde oynanacak Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

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