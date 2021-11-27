Futsal A Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Futsal A Milli Takımı'nın Adana'da gerçekleştireceği kampın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 30 Kasım-10 Aralık tarihlerinde Adana'da hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 30 Kasım Salı günü Adana Hilton Otel'de toplanacak.

Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takımın kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleci: Erkan Çınar, Adem Ağaoğlu, Emir Kağan Kadalı, Halil İbrahim YIlmaz

Savunma: Kamil Can Akparlak, Muhammed Yusuf Aygün, Burak Uğurlu, Muhammed Fatih Ardıç, Mehmet Yiğit.

Kanat: Melih Kaan Özkul, Ramazan Bildirici, Talha Can Vardar, Zeynullah Türkay, Mustafa Gürkan Varlık, Furkan Eliaçık, Alperen Karaca, Oğuz Kaan Ünal, Hasan Baran Uçkan, Abdülkadir Çelik.

Forvet: Anıl Özçelik, Muhammed Altunay, Okan Yiğit Üstünel, Güney Yılmaz.



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