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"Futsal Gençler Grup Birinciliği" Erzurum'da başladı

11.02.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Futsal Gençler Grup Birinciliği" Erzurum'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Futsal Gençler Grup Birinciliği" müsabakaları 12 ilden takımların katılımıyla Erzurum'da başladı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Kampüsü'ndeki spor salonunda düzenlenen açılış seremonisinin ardından başlayan müsabakalarda, 11 erkek, 9 kadın takımı mücadele ediyor.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ile Trabzon'dan takımların mücadele ettiği turnuvada, sporcuların aileleri ve arkadaşları da tribünde yer aldı.

Futsal Erzurum İl Koordinatörü Yücel Karakoç, AA muhabirine, grup birinciliği müsabakalarının çok çekişmeli geçtiğini ve tribünleri dolduranların keyif aldığını aktardı.

Turnuvaya katılması beklenen 1 erkek, 3 kadın takımın turnuvada yer almadığını belirten Karakoç,

"Şehrimizde 12 kadın, 12 erkek takım olacaktı ama şu an 11 erkek, 9 kadın takım bulunuyor. Cumartesi ve pazar maçlar devam edecek. Pazartesi finaller oynanacak. Bütün takımları şehrimizde ağırlamaktan mutluyuz. Bayan futbol takımı olan illerimizdeki takımlarımızla yapılan görüşmeler oluyor. Hem beden eğitim öğretmenlerimiz hem de idarecilerle buradaki futbolcuların tavsiyeler doğrultusunda büyük takımlara gitmesinin önü açılıyor. Bu turnuvalar çocuklarımızın önünü açılması için de bir vesile."

Öte yandan, kadın sporcuların maçları Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Kampüsü'nde, erkeklerin ise Erzurum Teknik Üniversitesinde yapılıyor.

Yarı final maçlarını Denizli, Malatya, Samsun ve Trabzon, finallerin ise Kocaeli'nde düzenleneceği bildirildi.

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