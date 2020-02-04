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  4. Futsal maçında ayakta alkışlanan hareket!

Futsal maçında ayakta alkışlanan hareket!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.02.2020 15:12 | Son Güncelleme

İspanya'da 2. Futsal Ligi'ndeki Santiago Futsal - Manzanares maçında Adrian Pirata, gol atacağı sırada sakatlanan rakibini fark etti ve topu auta yollayarak büyük bir centilmenlik örneğine imza attı.

İspanya 2. Futsal Ligi’nde Santiago Futsal ile Manzanares arasında oynanan maçta, Santiago Futsal futbolcusu Adrian Pirata büyük bir centilmenlik örneğine imza attı. Karşılaşmada rakibi Alex Velasco’nun kayarak topu kaybetmesinin ardından kaleci ile karşı karşıya kalan Adrian Pirata, golü atmak yerine topu dışarı attı.

"YAPILACAK EN DOĞRU ŞEY BUYDU"

Rakibinin ayağı kaydığında sakatlandığını gören Adrian Pirata’nın bu hareketi, hem maçı izlemeye gelenlerden hem de saha içinde meslektaşlarından büyük alkış aldı.

Maç sonrası pozisyon ile ilgili konuşan Adrian Pirata “Rakibimin yer düştüğünü gördüm. Ardından bir çığlık sesi duydum. Gerçekten ciddi bir sakatlık yaşadığını anladım. Ben de topu dışarı attım. Sanırım böyle bir durumda yapılacak en doğru şey buydu” dedi.

Santiago Futsal maçı 3-1 kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adrian Pirata Alex Velasco

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
3/1 geride olsa yaparmıydı acaba diyip güzelim vijdanı hiçe atmayalım helal olsun diyelim :D
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