Futsal Milli Takımı, Yunanistan maçlarının hazırlıklarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Futsal Milli Takımı, 6-10 Kasım'da Yunanistan ile oynayacağı 2022 Avrupa Şampiyonası play-off müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 28 Ekim'den bu yana yoğun bir şekilde çalışmalarına Kocaeli'de devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekip, Yunanistan ile 6 Kasım Cuma günü saat 18.00'de Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşılaşacak. Müsabakanın rövanşı, 10 Kasım'da Atina'da oynanacak.

Teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Adem Ağaoğlu (Trabzonspor), Emir Kağan Kadalı (Bursaspor), Erkan Çınar (Ci Grup Buca), Emre Deniz (Silvan Belediyespor)

Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray), Onur Mengi (Sultangazispor), Doğu Demirkol (Göztepe), Muhammed Yusuf Aygün (Muğlaspor), Burak Uğurlu (Demirlibahçe), Muhammet Furkan Kılıç (Ağrı Vefaspor)

Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray), Kamilcan Akparlak (Konya Ereğli), Burak Özdemir (Zvv Eindhoven), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor), Zeynullah Türkay (Bursaspor), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa), Cem Keskin (Piyalepaşa), Muhammed Altunay (Alibeyköy)

