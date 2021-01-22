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G.Saray'a Seri transferinde zorlu rakip!

22.01.2021 22:00 | Son Güncelleme:
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G.Saray'a Seri transferinde zorlu rakip!

Porto, Galatasaray'ın da istediği Jean-Michael Seri için Fulham ile görüşmelere başladı.

FC Porto, Manchester United'dan Jesse Lingard ve Fulham'dan Jean-Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başladı.

Le10Sport'ta yer alan habere göre; ara transfer döenminde kadrosuna 2 orta saha oyuncusu dahil etmeye çalışan Porto, her iki oyuncu için de temaslara başladı. Lingard konusunda Porto'nun birçok rakibi olduğu, Seri konusunda ise Galatasaray'ın da teklifinin olduğu belirtildi.

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Galatasaray'la anılan, kulübü Fulham'da kadro dışı kalan Seri, tekrar Cim Bom'a çok yakın. İngiliz medyası, Galatasaray ve Fulham'ın yeni bir görüşme yaptığı ve Seri konusunda anlaşmaya vardığını, Fildişi Sahilli futbolcunun birkaç gün içerisinde eski takımına imza atmasının beklendiğini yazdı.

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