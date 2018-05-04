G.Saray için Chiellini iddiası

Süper Lig'de şampiyon olarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı hedefleyen Galatasaray için gündem yaratacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray, Juventus'un tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın 33. yaşındaki yıldıza geri çeviremeyeceği bir teklif yapacağı ve Fatih Terim'in de bu transferi çok istediği kaydedildi.

Sezon sonunda İtalyan ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Chiellini'ye Çin kulüplerinin de talip olduğu ancak oyuncunun bu tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi. 13 sezondur Juventus forması giyen Chiellini, siyah beyazlı ekiple bu sezon 38 maça çıktı. (Fotomaç)



