Gabi: Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük

VakıfBank Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Meeting Time' röportaj serisinin ikinci konuğu Gabriela Braga Guimaraes oldu.

Koronavirüs salgını hakkında konuşan Gabi, "Herkes için anlaşılması zor bir süreç oluyor. Bu zamanı normal hayatımda yapamadığım şeyleri yaparak geçiriyorum. Daha çok kendime vakit ayırıyorum. Kitap okuyorum, yemek yapıyorum. Normal hayatımda çok yorgun oluyorum ve 'Hemen yatayım' diye düşünüyorum. Elbette bu zamanı dinlenmek için de kullanıyorum. Bir de Brezilya'daki diğer insanlara yardımcı oluyorum. Bazı insanlar virüsten dolayı sorunlar yaşıyor. Şu anda ihtiyacı olanlara yardım etme vakti" şeklinde konuştu.

Bu dönemde meditasyon yapmaya başladığını belirten başarılı oyuncu, "Başlarda benim için çok zordu çünkü çok aktif birisiyim. Bundan dolayı başta meditasyon beni zorladı. Ama başladıktan sonra gerçekten çok iyi geldi. Sanırım bundan sonra da meditasyon yapmaya devam edeceğim" dedi.

"HER HAFTA YENİ ŞEYLER DENEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süre evde kaldığını söyleyen Brezilyalı voleybolcu, "Bazen sıkıcı olabiliyor ama yeni şeyler öğrenebilmek için güzel bir fırsat. Çizim yapmak için bir şeyler aldım. Bir hafta çizim yapmaya çalışacağım. Sıkıldığımda; 'Şimdi ne yapabilirim' diye düşünüyorum. Her hafta yeni şeyler denemeye çalışıyorum. Hepsini bir arada değil ama aşama aşama yeni şeyler deniyorum" diye konuştu.