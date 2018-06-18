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Gabriel Jesus'un hikayesi herkesi şaşırttı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke konumundaki Brezilya'nın yıldızı, herkesi şaşkına çeviren bir hikayeye sahip.

İşte o yıldızın kariyer hikayesi.

Gabriel Jesus'un hikayesi şaşırttı!

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Manchester City forması giyen Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, İsviçre karşısında sahaya 11'de çıkarak Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

Manchester City forması giyen Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, İsviçre karşısında sahaya 11'de çıkarak Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.
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Brezilya'nın genç yeteneği Gabriel Jesus, 4 yıl önce kaldırım boyuyordu bugün Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

Brezilya'nın genç yeteneği Gabriel Jesus, 4 yıl önce kaldırım boyuyordu bugün Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.
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2014 Dünya Kupası'nın yapıldığı sırada kaldırımları boyarken görüntülenen genç yetenek şimdi 21 yaşında ve Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki en büyük güçlerinden biri.

2014 Dünya Kupası'nın yapıldığı sırada kaldırımları boyarken görüntülenen genç yetenek şimdi 21 yaşında ve Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki en büyük güçlerinden biri.
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Manchester City, geçen yıl 32 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan kadrosuna katmıştı.

Manchester City, geçen yıl 32 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan kadrosuna katmıştı.
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2014 senesinde henüz keşfedilmeyen Jesus, Dünya Kupası öncesi Brezilya sokaklarını boyuyordu.

2014 senesinde henüz keşfedilmeyen Jesus, Dünya Kupası öncesi Brezilya sokaklarını boyuyordu.
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2014-2015 sezonu başında Palmeiras U17 Takımı'ndan A takıma çıkan genç oyuncu, bir de şampiyonluk yaşadı.

2014-2015 sezonu başında Palmeiras U17 Takımı'ndan A takıma çıkan genç oyuncu, bir de şampiyonluk yaşadı.
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Gabriel Jesus, Neymar'dan sonra Brezilya'nın gole en yakın futbolcusu konumunda.

Gabriel Jesus, Neymar'dan sonra Brezilya'nın gole en yakın futbolcusu konumunda.
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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Gabriel Jesus Brezilya

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