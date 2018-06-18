Gabriel Jesus'un hikayesi herkesi şaşırttı!

İşte o yıldızın kariyer hikayesi.
Gabriel Jesus'un hikayesi şaşırttı!
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Manchester City forması giyen Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, İsviçre karşısında sahaya 11'de çıkarak Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.
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Brezilya'nın genç yeteneği Gabriel Jesus, 4 yıl önce kaldırım boyuyordu bugün Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.
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2014 Dünya Kupası'nın yapıldığı sırada kaldırımları boyarken görüntülenen genç yetenek şimdi 21 yaşında ve Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki en büyük güçlerinden biri.
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Manchester City, geçen yıl 32 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan kadrosuna katmıştı.
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2014 senesinde henüz keşfedilmeyen Jesus, Dünya Kupası öncesi Brezilya sokaklarını boyuyordu.
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2014-2015 sezonu başında Palmeiras U17 Takımı'ndan A takıma çıkan genç oyuncu, bir de şampiyonluk yaşadı.
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Gabriel Jesus, Neymar'dan sonra Brezilya'nın gole en yakın futbolcusu konumunda.
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