Gabriel Jesus'un hikayesi herkesi şaşırttı!

İşte o yıldızın kariyer hikayesi.

1 / 7 Manchester City forması giyen Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, İsviçre karşısında sahaya 11'de çıkarak Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

2 / 7 Brezilya'nın genç yeteneği Gabriel Jesus, 4 yıl önce kaldırım boyuyordu bugün Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.