Gabriella Howell, verdiği cevapla olay oldu! "Erkeklerin yorumları..."

İngiltere'nin Sutton United Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Gabriella Howell, sosyal medyada gündem oldu. 8 yaşından beri futbol oynayan Howell, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmişti. 22 yaşındaki futbolcu, bir paylaşımına gelen yoruma verdiği yanıtla adeta ders verdi.

VERDİĞİ CEVAP OLAY OLDU

Futbola küçük yaşlardan itibaren tutkun olduğunu dile getiren Gabriella Howell, fotoğrafına gelen "Kadın futbolunun sorunu bu, futbolcuları yeteneklerinden çok dış görünüşlerine göre takıma alıyorlar." yorumuna, "Bir kadın hem futbol oynamayı hem de topuklu ayakkabı giymeyi sevebilir." cevabını verdi.

"SEKSİ OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR"

Fotoğraflarına yapılan yorumlar hakkında konuşan genç futbolcu, "Futbol oynarken çekilen fotoğraflarımın altında erkeklerin seksi olduğumu söyleyerek kendilerini tatmin ettiklerini belirttikleri yorumlar oluyor. Bu yüzden gönderilerime kulübümü etiketlemem utanç verici olur. O yüzden etiketlemiyorum. Fotoğraflarıma gelen bu yorumlara ve nefretlerini dökmelerine engel olmuyorum. Onları profilimde tutmayı seviyorum ve silmiyorum." dedi.

"INFLUENCER OLMAK KOLAY DEĞİL"

Sosyal medyada fenomen olmak isteyen gençlere önerilerde bulunan Howell, "Genç kızlar influencer olmak istediklerini söylüyor ama dezavantajlarını hiçbiri görmüyor. Herkesin seni seveceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bu yorumları görünce kendi kendime bunu tekrar ediyorum." ifadelerini kullandı.

Londra’nın güneydoğusundaki Bromley bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki Gabriella Howell, yaklaşık 8 yaşından beri futbol oynuyor.

