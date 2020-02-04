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GAİB’den eğitim atağı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.02.2020 10:17 | Son Güncelleme

2020 yılında bölge insanına verilen eğitim hizmetlerine hız veren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Şubat ayında düzenleyeceği eğitim programlarını açıkladı.

GAİB’den eğitim atağı

2020 yılında bölge insanına verilen eğitim hizmetlerine hız veren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Şubat ayında düzenleyeceği eğitim programlarını açıkladı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin eğitim vizyonunun bir gereği olarak, bünyesinde bir eğitim birimi kurulduğunu da ifade etti.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, sürekli devam eden ve güncel içerikler ile yenilenen bir eğitim planı ile hareket eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin, bu eğitim vizyonunun bir gereği olarak, bünyesinde bir eğitim birimi kurduğunu açıkladı.
Kileci, konu ile ilgili açıklamasında, “Kurulan eğitim birimimiz, eğitim organizasyonlarının daha düzenli ve kurumsal olarak takip edilebilmesi adına önemlidir. 2020 yılı içerisinde düzenleyeceğimiz eğitim, panel, seminer ve söyleşi konuları tamamen üyelerimizin ve bölge ihracatının ihtiyaçlarına binaen oluşturulmuştur. Şöyle ki, üyelerimiz ile kontak sağlanarak spesifik olarak almak istedikleri eğitim konuları sorulmuş ve gelen dönütler neticesinde oluşturulan havuzdan bir yıllık eğitim planı çıkarılmıştır. Şubat ayı itibari ile ilgililerine yönelik her hafta gerçekleştireceğimiz ’Çarşamba Eğitimleri’miz bu plan dahilinde oluşturulmuştur. Süreklilik arz eden haftalık eğitimlerin yanında halihazırda Gaziantep ve Diyarbakır’da yapılan, her biri 26 gün süren, sektörlerimizin nitelikli istihdam sorununu çözmeye yönelik yaptığımız ’Dış Ticaret Uzman Yetiştirme Programı’ ve bir aylık ’E-Ticaret Uzman Yönetmen Eğitim Programı’ 2020 yılında da başta Gaziantep olmak üzere bölge şehirlerinde verilmeye devam edecektir. Planlanan bu eğitimlerin dışında mevzuatla ilgili güncel bir değişiklik olduğunda birliklerimiz proaktif bir biçimde ilgili değişikliklere yönelik de eğitimler verecektir. Bizim üyelerimizden ve ilgililerden ricamız, eğitimlerimizin güncel kalması ve daima ihtiyaca cevap vermesi için bizlere eğitim taleplerini iletmeleridir. Bu sayede imkanlarımızı doğru kaynaklara aktaracak ve ihracatçımızın gelişimi ve büyümesi yolundaki hedeflerimize ulaşmamız kolaylaşacaktır. Temel hedefimiz, bölge üretimi ve ihracatını doğru yollarla yapabilecek donanıma sahip insan kaynağı yetiştirilmesidir” şeklinde konuştu.
"GAİB’den eğitim atağı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, üyelerine ve ilgililerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarında önemli adımlar atmayı sürdürüyor. İhracatçıların en önemli ihtiyaçları arasında yer alan nitelikli eleman yetiştirilmesinden, muhasebe ve finansın yönetimine kadar birçok konuda eğitim programları gerçekleştirecek Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, haftanın her Çarşamba günü verilecek eğitimlerde Şubat ayı programını duyurdu.
Eğitimlerin, Dış Ticaret ve Mevzuat, Satış ve Pazarlama, Teknik ve Mesleki Gelişim, Kişisel Gelişim, Muhasebe ve Finans, Yönetim Becerilerini Geliştirme konuları etrafında şekillendiği, Şubat eğitimlerinin ise Değişen Çerçevesi ve Stratejik Rolü İle İnsan Kaynakları Yönetimi, Zaman ve Öncelik Yönetimi, Yöneticiler İçin Bilanço Okuma ve Diğer Mali Tabloların Analizi, Akreditif İşlemleri ve Uygulamaları konularından oluşacağı açıklandı.
Söz konusu eğitimlerin takvimine https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/subat-2020-egitimleri-67.html adresinden ulaşılabilecek olup, yıl boyu devam edecek eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi almak ve duyuruları takip etmek için GAİB’in yenilenen web sitesi (www.gaib.org.tr) ve sosyal medya hesaplarının takip edilebileceği kaydedildi.
GAİB’in ilk “Çarşamba Eğitimi”, 5 Şubat 2020 Çarşamba günü 09:30-17:30 saatleri arasında GAİB Hizmet Binasında (Gaziantep) gerçekleştirilecek. “Değişen Çerçevesi ve Stratejik Rolü ile İnsan Kaynakları Yönetimi” konulu eğitim hakkında detaylı bilgi edinmek ve online kayıt olmak için https://www.gaib.org.tr/tr/etkinlikler/degisen-cercevesi-ve-stratejik-rolu-ile-insan-kaynaklari-yonetimi-81.html adresinin ziyaret edilebileceği bildirildi.

GAİB’den eğitim atağı

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