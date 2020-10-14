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Galata Kulesi bir haftada 15 binden fazla ziyaretçi ağırladı

ANKARA HABERLERİ  | 14.10.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan restorasyon sonrası kapılarını bir hafta önce yeniden açan tarihi Galata Kulesini 15 bin 685 kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan restorasyon sonrası kapılarını bir hafta önce yeniden açan tarihi Galata Kulesi bir haftada toplam 15 bin 685 kişiyi ağırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un geçen hafta açılışını yaptığı tarihi Kule, uygulanan sıkı salgın önlemlerine rağmen ziyaretçi akınına uğruyor.

Restorasyon sonrası kapılarını yeniden açan tarihi Galata Kulesi'ni bir haftada 15 bin 685 kişi ziyaret etti.

Cenevizlilerden Osmanlı'ya tarihin derin izlerini günümüze yansıtan dünyanın en eski kulelerinden Galata Kulesi'ni Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan açılışın ertesi günü 1687 kişi gezdi.

İstanbul'un seyir terası olarak nitelendirilen ve Müzekart ile ziyaret edilebilen Galata Kulesi'ne ikinci gün 1749 kişi geldi.

Her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırlamaya başlayan Galata Kulesi'nde üçüncü gün rakamı ise 1819 oldu.

Ziyaretçi sayılarını hafta sonunda ikiye katlayan Galata Kulesi'nden cumartesi günü 3 bin 225, pazar günü de 3 bin 158 kişi İstanbul'u izledi.

Bu haftaya 2 bin 96 ziyaretçi ile başlayan Kule'yi dün 1951 kişi gezdi.

- Salgında ziyaretler kontrollü

Lokanta, restoran gibi eklentilerin kaldırıldığı, müzeye dönüştürülen Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyonu ile yepyeni bir düzenlemeye kavuştu.

Geçmişten günümüze misafirlerini sergi alanıyla tarihi bir yolculuğa çıkaran Kule'ye ziyaretçiler Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kontrollü olarak kabul ediliyor.

Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilen Galata Kulesi’nde salgın sonrası günlük ziyaretçi rakamlarının 4 binleri geçmesi bekleniyor.

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