Galatasaray 0-1 Alanyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 5. haftasında, hafta içi Lazio galibiyeti alan Galatasaray, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 1-0'lık skorla kazanarak bu önemli deplasmandan 3 puanı çıkardı.

Galatasaray'ın özellikle 2. yarıda tempoyu yükselterek baskı yaptığı mücadelede sarı-kırmızılılar 90 dakikada 3 isabetli şut buldu ancak aradığı gole bir türlü ulaşamadı. Alanyaspor'da 87. dakikada sahneye çıkan Candeias, takımına galibiyeti getirdi.

Öte yandan Alanyaspor'un Süper Lig'de Galatasaray filelerine gönderdiği son 8 gol ya ilk yarıların (4), ya da maçların (4) son 5 dakikalık bölümlerinde geldi.

Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarındaki 2-2'lik skorların ardından bu sezon üst üste 3. maçında galibiyete ulaşamayan Galatasaray, 8 puanda kaldı. Alanyaspor ise 3 galibiyetle 9 puana yükseldi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak, Alanyaspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yapılan Lazio maçının 11'ine göre zorunlu tek değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Lazio'yu ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Lazio maçının ilk 11'inde görevlendirdiği Marcao'dan cezası nedeniyle Alanyaspor mücadelesinde yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Luyindama'yı görevlendirdi.

MBAYE DIAGNE KADRODA YOK

Senegalli santrfor Mbaye Diagne, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in son 2 resmi karşılaşmada karoda olmasına rağmen süre vermediği tecrübeli golcü, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunun dışında kaldı.

Diagne'nin dün sosyal medya hesabından yaptığı ve sonrasında sildiği paylaşımda kullandığı ifadeler spor kamuoyunda Terim'in oyuncu tercihlerine eleştiri olarak yorumlanmıştı.

ASSUNÇAO İLK KEZ KADRODA

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Gustavo Assunçao, ilk kez bir müsabakada kadroda yer aldı.

Yaz transfer döneminin son gününde Portekiz'in Famalicao takımından kiralanan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun adı ilk kez bir karşılaşmada kadroya yazıldı.

EMRE AKBABA VE BERKAN KUTLU RAKİP

Sarı-kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu ile turuncu-yeşilli oyuncu Emre Akbaba, ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.

Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan Galatasaray'a gelen Berkan Kutlu ile Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbab, eski takımlarına karşı sahaya ilk 11'de çıktı.

KADIN FUTBOL TAKIMI TANITILDI

Yeni kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftara tanıtıldı.

Maç öncesinde statta teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcuların isimleri anons edildi. Sarı-kırmızılı takım, saha kenarına gelerek taraftarı selamladı. Taraftarlar da yeni kurulan takıma tezahüratlar ve alkışlarla destek verdi.

Selamlama öncesinde teknik direktör Fatih Terim, Nurcan Çelik ile selamlaşarak elini sıktı.

ALANYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da son oynanan GZT Giresunspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Serkan Kırıntılı, Juanfran, Chidozie Awaziem, Nemanja Milunovic, Cristian Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson Pereira ve Famara Diedhiou 11'i ile sürdü.

Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmed Ildiz, Elhadji Babacar, Efkan Bekiroğlu, Wilson Eduardo, Joao Barbadas, Daniel Candeias, Miha Mevlja, Tayfur Bingöl yer aldı.

Bülent Korkmaz, cezası sona eren Efecan Karaca'yı ilk 11'de görevlendirdi. Korkmaz, GZT Giresunspor mücadelesine 11'de başlayan Candeias'ı ise yedeğe çekti.

BÜLENT KORKMAZ'A DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz kaptanlarından Bülent Korkmaz lehine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı takımla tarihi başarılara imza atan ve kulübün unutulmazları arasına giren Korkmaz, Türk Telekom Stadı'na Alanyaspor'un teknik direktörü olarak geldi. Galatasaraylı taraftarlar da Korkmaz lehine "Büyük kaptan" diye tezahüratlarda bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE EMRE AKBABA SAKATLANDI

Mücadelenin 76. dakikasında kendisini yere bırakan Kerem Aktürkoğlu, oyuna devam edemedi. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu. Alanyaspor'da da Emre Akbaba, 85. dakikada sakatlığı nedeniyle yerini Efkan Bekiroğlu'na bıraktı.

BERABERE BİTECEK DERKEN CANDEIAS

Galatasaray'ın aradığı golü bir türlü bulamadığı mücadelede Alanyaspor son dakikalarda ağları sarsmayı başardı. 87. dakikada Borja sol kanattan ortayı yaptı, arka direkt Candeias tek vuruş yaptı, kalci Muslera topu çıkardı. Dönen topa bir kez daha vuran Candeias topu ağlara gönderdi ve takımına kritik 3 puanı getiren isim oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig’in 5’inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 87’nci dakikada Candeias kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 8 puanda kalırken, Aytemiz Alanyaspor ise puanını 9’a yükseltti.

35’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi.

38’inci dakikada Borja’nın sol kanattan içeri yerden sert kestiği ortada Nelsson’un ters vuruşu kaleci Muslera’ya çarptı. Top üst direğe vurduktan sonra kalenin üstünden kornere çıktı.

43’üncü dakikada Van Aanholt’un sol kanattan içeri kestiği ortada Juanfran’ın ters kafa vuruşu az farkla direğin hemen yanından kornere gitti.

45+1’inci dakikada orta sahada topu alan Berkan Kutlu hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

49’uncu dakikada Davidson’un ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruş az farkla yandan auta çıktı.

56’ncı dakikada Cicaldau’nun ceza sahası yayının solundan kullandığı serbest vuruşta yaptığı vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı.

72’nci dakikada Juanfran sağ kanattan içeri kesti, penaltı noktası üzerinden Emre Akbaba’nın kafa vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.

87’nci dakikada Borja sol kanatta hızlandı ve içeri yerden sert kesti. Savunmanın ıskaladığı topa vuran Candeias’ı kaleci Muslera engellerken, seken topa bir kez daha vuran Candeias ağları sarstı: 0-1.

89’uncu dakikada altıpas üzerinde topu önünde bulan Mustafa Muhammed’in şutu üstten auta gitti.

Müsabaka Aytemiz Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

GALATASARAY: Muslera - Yedlin (Dk. 73 Ömer Bayram), Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk 46 Emre Kılınç), Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan (Dk. 46 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Mustafa Muhammed)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı - Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aktoy, Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 90+3 Eduardo), Emre Akbaba (Dk. 85 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 71 Candeias), Diedhiou (Dk. 71 Babacar)

GOL: Dk. 87 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Emre Akbaba, Diedhiou, Fatih Aksoy, Serkan Kırıntılı, Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)



