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Galatasaray 0 - 1 Başakşehir

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.11.2019 22:27 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 12. haftanın ilk maçında Başakşehir deplasmanda Galatasaray'ı Gulbrandsen'in golüyle 1-0 mağlup etti. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Başakşehir, aldığı bu galibiyetle Galatasaray'ın iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirmiş oldu.

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Başakşehir karşılaştı.

Mücadeleye iki takım da kontrollü bir oyunla başladı. Maçın ilk etkili atağını 22. dakikada Başakşehir geliştirdi. Sağ kanattan Emre'yi geçen Visca'nın içeriye çevirdiği topa Crivelli bekletmeden vurdu ancak kaleci Okan gole izin vermedi.

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34'te bu kez Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın ortasında kimsenin dokunamadığı topu kale sahası önünde son anda Mert Günok tokatladı. Daha sonra oluşan karambolde Başakşehir savunması tehlikeyi önledi. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise Mariano'nun ortasında topu önünde bulan Lemina'nın şutuna Adem Büyük dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağa Mert Günok son anda uzanarak önledi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da maçta çok pozisyon olmadı. 49'da Mariano'nun ortasında ön direkte Feghouli kafayı vurdu, Mert yine gole izin vermedi.

60'ta Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna giren Fredrik Gulbrandsen, 77. dakikada attığı golle Başakşehir'i deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda Galatasaray'ın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Başakşehir sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 22'ye yükseltip maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Galatasaray ise 19 puanda kaldı.

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Galatasaray Başakşehir Süper Lig puan durumu Galatasaray başakşehir Fredrik Gulbrandsen

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
hakem kurtaramamış.
41 kere maşallah ne güzel haber
yazıklaaaaarrrr olsunnnn lannnn sizeee sizin yediğiniz içtiğiniz aldığınız paralar harammm RUHSUZLARRRR!!! defolun gidin bu takımdan!!!!
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