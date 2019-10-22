G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maç haftasında temsilcimiz Galatasaray ile İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 1-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ ZAFERLERİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18. dakikada Toni Kroos attı. Bu sonucun ardından Galatasaray, 1 puanda kaldı. Real Madrid ise 4 puana yükseldi. 4. maç haftasında iki takım bu kez Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak. **MAÇTAN DAKİKALAR** **10.** dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Belhanda'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Andone, kaleci Courtois ile karşı karşıya kaldı. Rumen oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda Belçikalı file bekçisi, sağına gelen topu uzanarak ceza sahası dışına gönderdi. **11.** dakikada Seri'nin Real Madrid yarı alanının ortalarında sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunma arkasına sarkan Andone bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Courtois, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. **14. **dakikada hızlı gelişen Real Madrid atağında Benzema'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rodrygo vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti. **18. **dakikada Real Madrid öne geçti. Seri'nin geri pasında Donk'tan önce araya giren Hazard, sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Benzema ile verkaç yapan Belçikalı oyuncu, ceza sahası içi sol çaprazda yeniden topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Kroos'un müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. **28.** dakikada ceza sahası içinde Luyindama'dan sıyrılan Hazard'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. **38. **dakikada Babel'in sol kanattan ortasında Belhanda'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Courtois iki hamlede topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 1-0 önde bitirdi. **MAÇTAN NOTLAR** UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Terim, Süper Lig'de 3-2 kazandıkları Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Real Madrid maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Mariano, Nagatomo, Donk ve Seri'yi oynattı. Şener Özbayraklı, Ömer Bayram ve Emre Mor, Real Madrid maçında yedekler arasında otururken, Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone 11'i ile çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ve Emre Mor yer aldı. **FALCAO VE LEMINA KADRODA YOK** Sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao ile Mario Lemina kadroya alınmadı. Aşil tendonundan sakatlığı bulunan yıldız golcü Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da görev yapamadı. Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarını kaçıran Lemina ise hafta sonunda takımla çalışmalara başlamasına rağmen antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil edilmedi. **REAL MADRİD'E PSG TAKTİĞİ** Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid mücadelesine takımını UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında 1-0 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçının taktiğiyle oynattı. Defansif bir kadro oluşturan Terim, PSG maçında ilk 11'de oynayan 10 futbolcusuna Real Madrid müsabakasında da görev verdi. Tecrübeli teknik adam, PSG karşılaşmasından farklı olarak sakatlığı bulunan Falcao'nun yerine Sivasspor maçında 2 gol atan Andone'yi sahaya sürdü. **TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ** Galatasaray taraftarı, Real Madrid müsabakasına büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde boşluk olmadığı görülürken, sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve sırasındaki tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi. **YAKLAŞIK 400 BASIN MENSUBU AKREDİTASYON YAPTIRDI** Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı müsabaka için yaklaşık 400 basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Karşılaşmaya 55'i İspanyol, olmak üzere 79 yabancı basın mensubu akreditasyon gerçekleştirdi. Türkiye'den basın mensuplarının katılımıyla bu sayı 338'e ulaştı. UEFA da farklı ülkelerden yayıncı kuruluşlar için basın tribününden 84 kişilik yer ayırdı. **GALATASARAY'DAN GENÇ TARAFTARA JEST** Galatasaray Kulübü, Kuşadası'nda yaşayan ve en büyük hayali Türk Telekom Stadı'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız'ı Real Madrid maçında ağırladı. Başkan Mustafa Cengiz'in daveti üzerine karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen Yıldız, karşılaşma öncesi Cengiz'i ziyaret etti. **MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ** Karşılaşma öncesinde iki kulübün yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemek organizasyonuna Galatasaray'dan başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, genel sekreter İlber Aydemir, yöneticiler Mahmut Recevik, Dorukhan Acar, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Oytun Özer, Emre Uğurlu katıldı. Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, üst yönetici (CEO) Angel Sanchez, yöneticiler Manuel Cerezo ile Jose Manuel Otero Lastres, kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno ile UEFA delegeleri yemekte yer aldı. Organizasyon sonunda Mustafa Cengiz, Yusuf Günay ile Kaan Kançal, Real Madrid ve UEFA yöneticilerine hatıra olarak Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısının maketini ve Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak olan mücadeleyi temsil eden portre hediye etti. Florentino Perez ise Cengiz'e imzalı Real Madrid forması verdi.