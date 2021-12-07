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Galatasaray 0-7 Fenerbahçe (Maç sonucu)

07.12.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya geldi. Tarihi derbiyi Fenerbahçe 7-0 kazandı.

Galatasaray 0-7 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Nef Stadyumu'nda derbi tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Kadın futbol takımını bu yıl kuran Galatasaray ve Fenerbahçe, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Sude, Yaren, Elif, Daniels, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam, Elanur 11'i sahaya çıktı.

Fenerbahçe ise Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya 11'iyle sahada yer aldı.

Dostluk maçının 5. dakikasında Galatasaray'da Daniels kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe 10'da Fatma, 15'te Berdan, 30, 34, ve 38'de Shameeka, 41'de Kennya, 51'de Setenay'ın golleriyle kazandı.

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