Galatasaray 0-7 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Nef Stadyumu'nda derbi tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Kadın futbol takımını bu yıl kuran Galatasaray ve Fenerbahçe, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Sude, Yaren, Elif, Daniels, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam, Elanur 11'i sahaya çıktı.

Fenerbahçe ise Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya 11'iyle sahada yer aldı.

Dostluk maçının 5. dakikasında Galatasaray'da Daniels kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe 10'da Fatma, 15'te Berdan, 30, 34, ve 38'de Shameeka, 41'de Kennya, 51'de Setenay'ın golleriyle kazandı.

