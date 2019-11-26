Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maç haftasında temsilcimiz Galatasaray ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Galatasaray'ı öne geçiren golü 11. dakikada Adem Büyük attı. Ömer Bayram'ın pasını ön direkte sırtı kaleye dönük durumda topu kontrol eden Adem Büyük, dengesini kaybetmesine rağmen çabuk toparlanıp dönerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Mignolet'in solundan ağlara gönderdi. Club Brugge, 90+2. dakikada Krepin Diatta ile eşitlik sayısını sağladı. Golü atan Krepin Diatta, sevinci sırasında formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Ayrıca, Clinton Mata da gol sevinci sırasında korner direğini kırdığı için ikinci sarıdan ihraç edildi. Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 2'ye, Club Brugge ise 3'e yükseltti. Grubun son maç haftasında Galatasaray, Paris Saint-Germain ile Parc des Princes'te karşılaşacak. Club Brugge ise sahasında Real Madrid'i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta kaleci Mignolet soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle çelebildi. Sağa açılan topu alan Feghouli'nin ortasında Adem Büyük altıpas önünde röveşata vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada Diatta'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Mechele'nin vurduğu top yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram, pasını sol kanattaki Nagatomo'ya aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Japon futbolcunun yeniden oynadığı Ömer, bekletmeden soldan ortasını yaptı. Ön direkte sırtı kaleye dönük durumda topu kontrol eden Adem Büyük, dengesini kaybetmesine rağmen çabuk toparlanıp dönerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Mignolet'in solundan ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bonaventure'nin şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada hızlı gelişen Club Brugge atağında Diatta'nın sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Openda, altıpas gerisinde bekletmeden vuruşunu yaptı ancak iyi yer tutan kaleci Muslera yakın direk dibinde topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. İKİNCİ YARI 48. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bonaventure, iki sarı-kırmızılı futbolcudan sıyrıldıktan sonra altıpas gerisinde kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti ancak zamanında çıkan Uruguaylı file bekçisi meşin yuvarlağı önlemeyi başardı.

52. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın şutunda top az farkla yakın direğin yanından auta çıktı.

70. dakikada soldan atağı sürükleyen Ömer Bayram'ın ortasına altıpas önünde son anda yetişen Adem Büyük'ün vurduğu top yerden sekerek üstten auta gitti.

80. dakikada Club Brugge gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda savunma arkasına sarkan Okereke, uygun durumda kaleci Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak topu ters kanattan auta attı.

90+2. dakikada Belçika temsilcisi beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Diatta, açısını düzelterek sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-1

90+3. dakikada Club Brugge'de gol sevinci sırasında formasını çıkaran Diatta ile korner direğine tekme atan Mata ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Müsabaka, 1-1 beraberlikle sona erdi. Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri (Dk. 90+4 Erencan Yardımcı), Lemina, Feghouli, Ömer Bayram (Dk. 80 Selçuk İnan), Belhanda (Dk. 87 Emre Mor), Adem Büyük

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Rits (Dk. 46 De Ketelaere), Balanta, Vanaken, Bonaventure (Dk. 58 Schrijvers), Diatta, Openda (Dk. 77 Okereke)

Goller: Dk. 11 Adem Büyük (Galatasaray), Dk. 90+2 Diatta (Club Brugge)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Diatta, Dk. 90+3 Mata (Club Brugge)

Sarı kartlar: Dk. 14 Lemina, Dk. 33 Mariano, Dk. 84 Nagatomo, Dk. 89 Emre Mor, Dk. 90+1 Muslera (Galatasaray), Dk. 28 Ricca, Dk. 77 Clement (teknik direktör) (Club Brugge) MAÇTAN NOTLAR UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı. Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapılan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk yedeğe çekilirken, sakat olan Ryan Babel ile UEFA'ya verilen listede isimleri bulunmayan Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise kadroda yer almadı.

Club Brugge müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri ve Younes Belhanda forma giydi. Galatasaray'da Babel'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı da maçın kadrosunda bulunmadı. Cezalılar Steven Nzonzi ve Yunus Akgün müsabakada forma giyemedi. Galatasaray, maça Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı. MUSLERA 11'DE Galatasaray'da sakatlığı geçen kaleci Fernando Muslera, müsabakaya ilk 11'de çıktı. Muslera, Uruguay Milli Takım'ında yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki Medipol Başakşehir maçında forma giyememişti. ALTYAPIDAN 4 OYUNCU KADRODA Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakat, cezalı ve UEFA listesinde bulunmayan oyuncuların yokluğunda maçın 18 kişilik kadrosuna altyapıdan 4 futbolcuyu aldı. Fatih Terim, UEFA'ya bildirim zorunluğu olmayan genç oyuncular Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Gökay Güney'i maçta yedekler arasında tuttu.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde genç oyuncuların dışında kaleci Okan Kocuk ile Selçuk İnan ve Emre Mor oturdu. TARAFTARDAN FATİH TERİM'E DESTEK Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Fatih Terim'e destek verdi. Taraftarların uzun süre "İmparator Fatih Terim" diye bağırdığı tecrübeli teknik adam, saha içine girerek tribünleri alkışladı. BRUGGE'DE DIAGNE KADRODA YOK Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakanın kadrosunda yer almadı. Belçika ekibinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, İstanbul'a getirilmedi. Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçın kadrosunda bulunmadı. MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ Karşılaşma öncesinde iki kulübün yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemek organizasyonuna Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar ve Mahmut Recevik, Club Brugge Kulübü Başkanı Bart Verhaege, kulüp üst yöneticisi Vicent Mannaert, yönetim kurulu üyeleri Jan Boone, Peter Vanhecke, Bart Coeman ve Sam Sabbe ile UEFA delegesi Elena Kobak katıldı.

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